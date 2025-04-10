Тамбовское ДЭП №52 признано банкротом: долги превысили 25 миллионов рублей Комментариев: 0



Процесс банкротства был инициирован ещё в декабре прошлого года индивидуальным предпринимателем Викторией Беленовой, которая потребовала взыскать 11 миллионов рублей за неисполненные обязательства по транспортным услугам. Позже к делу подключился и Новолипецкий металлургический комбинат с иском на 14 миллионов рублей.



Это не первая попытка признания компании банкротом. Ещё в сентябре 2023 года Федеральная налоговая служба добивалась введения процедуры из-за долга в 12,9 миллиона рублей, однако тогда предприятию удалось частично погасить обязательства и избежать банкротства. Но проблемы на этом не закончились — в апреле 2024 года предприятие было оштрафовано на 3,7 миллиона рублей за срыв сроков дорожных работ, выполнявшихся в рамках национального проекта.



Теперь на предприятии официально введена процедура конкурсного производства, а временным управляющим назначена Елена Филатова. Именно ей предстоит сформировать отчёт о финансовом состоянии компании и представить его в суд до 3 апреля.



Тем временем, в суде рассматривается ещё одно важное ходатайство — о включении в реестр кредиторов требований банка ВТБ на сумму 269,3 миллиона рублей. Если суд удовлетворит его, общий объём обязательств обанкротившегося ДЭП №52 может вырасти в разы.



АО «ДЭП №52» долгие годы считалось одной из ведущих дорожно-эксплуатационных организаций в регионе. Однако накопленные долги, штрафы и растущие претензии со стороны контрагентов в итоге привели к печальному финалу. Теперь дальнейшая судьба предприятия будет зависеть от хода конкурсного производства и объёмов выявленных активов. Арбитражный суд Тамбовской области признал АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №52» несостоятельным (банкротом) и ввёл конкурсное производство сроком до 2 октября 2025 года. Предприятию предстоит пройти через масштабную процедуру расчёта с кредиторами и распродажу активов.Процесс банкротства был инициирован ещё в декабре прошлого года индивидуальным предпринимателем Викторией Беленовой, которая потребовала взыскать 11 миллионов рублей за неисполненные обязательства по транспортным услугам. Позже к делу подключился и Новолипецкий металлургический комбинат с иском на 14 миллионов рублей.Это не первая попытка признания компании банкротом. Ещё в сентябре 2023 года Федеральная налоговая служба добивалась введения процедуры из-за долга в 12,9 миллиона рублей, однако тогда предприятию удалось частично погасить обязательства и избежать банкротства. Но проблемы на этом не закончились — в апреле 2024 года предприятие было оштрафовано на 3,7 миллиона рублей за срыв сроков дорожных работ, выполнявшихся в рамках национального проекта.Теперь на предприятии официально введена процедура конкурсного производства, а временным управляющим назначена Елена Филатова. Именно ей предстоит сформировать отчёт о финансовом состоянии компании и представить его в суд до 3 апреля.Тем временем, в суде рассматривается ещё одно важное ходатайство — о включении в реестр кредиторов требований банка ВТБ на сумму 269,3 миллиона рублей. Если суд удовлетворит его, общий объём обязательств обанкротившегося ДЭП №52 может вырасти в разы.АО «ДЭП №52» долгие годы считалось одной из ведущих дорожно-эксплуатационных организаций в регионе. Однако накопленные долги, штрафы и растущие претензии со стороны контрагентов в итоге привели к печальному финалу. Теперь дальнейшая судьба предприятия будет зависеть от хода конкурсного производства и объёмов выявленных активов.



