Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области

Полиция проверяет Министерство здравоохранения Тамбовской области

Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова уходит в отставку

Год защитника Отечества: встреча поколений в Мичуринске

Аграрии Тамбовской области готовятся к весенним полевым работам

Атака беспилотников в Тамбовской области квалифицирована как теракт

В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников

В Тамбовской области новогодние празднования прошли без происшествий

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске отметили 45-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан

В Тамбове на месте промзоны появятся два жилых дома

Глава Тамбовской области раскритиковал работу подрядчиков по зимнему содержанию дорог

» » Резонансное дело «Транссервис»: банкротство компании и уголовные обвинения против руководителя

Резонансное дело «Транссервис»: банкротство компании и уголовные обвинения против руководителя

Сегодня, 08:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Резонансное дело «Транссервис»: банкротство компании и уголовные обвинения против руководителяАрбитражный суд Тамбовской области официально признал банкротом местное ООО «Торговый дом “Транссервис”» и ввёл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Хотя информация о решении появилась в картотеке арбитражных дел, само постановление пока не опубликовано.

Судебное разбирательство началось в феврале 2023 года, когда акционерный банк «Россия» подал иск о признании компании банкротом. В октябре того же года суд удовлетворил заявление банка, назначив временным управляющим Романа Маланина и введя процедуру наблюдения. На тот момент задолженность компании, занимающейся нефтетрейдингом, превышала 800 млн рублей по обязательствам перед «Россией», Сбербанком, ЛУКОЙЛом и другими кредиторами. К концу декабря 2024 года суммарные требования достигли 2,4 млрд рублей.

Финансовые трудности отразились и на судьбе основного владельца и генерального директора Павла Корчагина, которого суд признал банкротом прошлым летом, введя процедуру реализации его имущества на шесть месяцев. Иск, поданный столичным «Автоторгбанком», зафиксировал задолженность в размере 408,8 млн рублей. В конце января финансовый управляющий Наталия Мягких пыталась продлить процедуру реализации, однако её ходатайство осталось без рассмотрения.

Дополнительно, 2 декабря прошлого года в Тамбовский районный суд поступило уголовное дело против Павла Корчагина. Ему инкриминируют мошенничество (по частям 4 и 7 статьи 159), растрата (по части 4 статьи 160) и легализацию денежных средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Первые заседания по делу неоднократно откладывались из-за неявки подсудимого, а следующее слушание назначено на 17 февраля.

Эта сложная ситуация остаётся одной из самых резонансных в регионе, демонстрируя масштабные последствия финансовых нарушений для бизнеса и кредиторов, а также подчеркивая необходимость тщательного контроля за деятельностью компаний с небезупречной репутацией.

Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Генеральный директор "Торгового дома “Транссервис” обвиняется в мошенничес ...

Арбитражный суд ввёл наблюдение в отношении ООО «Автодор-Тамбов»

Суд отказал бывшему главе «Моршанской табачной фабрики» в пересмотре включе ...

Арбитражный суд продлил конкурсное производство в отношении управляющей ком ...

Строительная компания «Козерог» объявлена банкротом

МУП «Мичуринские городские электрические сети» признано банкротом



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Рабочая группа обсуждает ускоренное строительство путепровода в Мичуринске

Сегодня, 08:44
0
На недавнем совещании рабочей группы, возглавляемой временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, основное внимание было уделено проекту нового путепровода в Мичуринске. Предполагается, что данное сооружение станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры

Депутат Черкасов предлагает закон, направленный на защиту граждан от шума

Сегодня, 08:30
0
В Тамбовской областной Думе планируют рассмотреть законопроект, призванный обеспечить гражданам тишину и покой. Инициативу, подготовленную депутатом Константином Черкасовым, выдвинули в ответ на многочисленные обращения жителей, недовольных постоянными нарушениями тишины – громкой музыкой, криками,

Резонансное дело «Транссервис»: банкротство компании и уголовные обвинения против руководителя

Сегодня, 08:13
0
Арбитражный суд Тамбовской области официально признал банкротом местное ООО «Торговый дом “Транссервис”» и ввёл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Хотя информация о решении появилась в картотеке арбитражных дел, само постановление пока не опубликовано.

В Липунцах дачникам построят новый пешеходный понтонный мост

Вчера, 10:49
0
В Липунцах для жителей, пользующихся дачными участками, к началу сезона запланировано возведение пешеходного понтонного моста. Глава администрации Тамбовской области Максим Косенков сообщил, что новое сооружение станет законным и безопасным решением сложившейся проблемы переправы через реку Цна.

Прокуратура Октябрьского района возбудила уголовное дело по факту мошенничества в управлении «Уютный дом»

Вчера, 10:40
0
По итогам проверки, проведённой прокуратурой Октябрьского района, выяснилось, что одна из тамбовских управляющих компаний, ООО УК «Уютный дом», имеет задолженность перед поставщиком ресурсов свыше 450 тысяч рублей. Анализ финансовой документации показал, что с расчётных счетов организации регулярно

В Мичуринске подрядчика уличили в хищении 7,5 млн рублей при благоустройстве сквера

Вчера, 10:33
0
В Мичуринске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, липецкая строительная компания ООО «СУ1» присвоила 7,5 млн рублей, выделенных на благоустройство сквера по улице Советской. Расследование ведёт полиция при содействии регионального УФСБ.

В Тамбовской области создадут первую особую экономическую зону

Вчера, 10:25
0
Тамбовская область готовится к запуску первой особой экономической зоны (ОЭЗ), которая разместится на территории Мичуринского муниципального округа. Проект обсуждался на рабочей встрече в Москве между министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и врио главы региона Евгением

В Тамбовской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 20%

6 февраля 2025
0
За период с 27 января по 2 февраля в Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 20%. Однако, как отмечает региональное управление Роспотребнадзора, этот показатель остаётся в 1,8 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

В Тамбове пациенты жалуются на нехватку льготных лекарств: проблема стала системной

6 февраля 2025
0
Жители Тамбова, страдающие тяжёлыми заболеваниями, ежемесячно сталкиваются с нехваткой льготных лекарств в аптеках. Многие вынуждены покупать препараты за свой счёт, несмотря на положенные им льготы. Как отмечает региональное отделение Народного фронта, ситуация не меняется на протяжении последнего

Депутат Назаров раскритиковал изоляцию детей-сирот в специально построенных домах

6 февраля 2025
0
На заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Григорий Назаров поднял вопрос о недопустимости формального подхода к решению социальных проблем, в частности, предоставления жилья детям-сиротам.

В Тамбове сорвался проект цифрового планетария – поставщик оборудования исчез

5 февраля 2025
0
Тамбовчане пока не смогут наблюдать звёздное небо в новом цифровом планетарии – поставщик оборудования не выполнил контрактные обязательства. Фирма «Новый Альянс» из Уфы, получившая контракт на 5 млн рублей, должна была установить оборудование в областном музейно-выставочном центре до 10 декабря

В Тамбовской области задержан чиновник при попытке незаконного выезда из России

5 февраля 2025
0
Сотрудника одного из государственных учреждений Тамбовской области задержали при попытке покинуть страну, несмотря на установленные запреты, связанные с его допуском к государственной тайне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.

Арбитражный суд Тамбовской области снизил штраф «АльянсСтройСервис», но долг перед бюджетом остался

5 февраля 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск строительной компании «АльянсСтройСервис» в споре с Федеральной налоговой службой (ФНС), снизив сумму штрафа с 306,9 млн до 28,9 млн рублей. Однако основной долг компании перед бюджетом остался неизменным — более 1,3 млрд рублей, включая

В Тамбовской области расследуют хищение более 2 млн рублей при ремонте центра детского творчества

5 февраля 2025
0
Правоохранительные органы Тамбовской области расследуют уголовное дело о мошенничестве, связанном с нецелевым расходованием бюджетных средств при капитальном ремонте здания учреждения дополнительного образования. По данным следствия, ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2025» в Тамбовской области перенесена на 1 марта

4 февраля 2025
0
Зима 2024–2025 года стала настоящим испытанием для любителей зимних видов спорта из-за отсутствия снега. В связи с этим традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Тамбовской области переносится с февраля на 1 марта.

В Тамбове продолжают приём новогодних ёлок на переработку

4 февраля 2025
0
Несмотря на завершение официальной акции по сбору новогодних деревьев 31 января, АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) продолжит принимать заявки на вывоз ёлок для переработки. Жители Тамбова могут сообщить о выброшенных деревьях через чат-бот в Telegram: @AOTCK_bot.

В Тамбове осудили экс-заместителя декана ВГУИТ за получение взяток

4 февраля 2025
0
Октябрьский районный суд Тамбова вынес обвинительный приговор бывшему исполняющему обязанности заместителя декана факультета местного представительства Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). По информации прокуратуры Тамбовской области, он признан виновным в 46

Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области

3 февраля 2025
0
В издании «Региональные известия» вышло большое интервью с Игорем Ивановичем Волковым — руководителем Мичуринского местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Ветеран боевых действий, удостоенный множества государственных наград, уже более 20 лет возглавляет одну из самых активных

В Тамбовской области обсудили рост цен и обеспечение региона хлебом

3 февраля 2025
0
На оперативном совещании под руководством врио главы Тамбовской области Евгения Первышова обсуждался рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. По словам главы Тамбовстата Владимира Рукина, в течение года наиболее заметное подорожание зафиксировано на плодоовощную продукцию,

Ветераны Афганистана провели уроки мужества для молодежи Мичуринска

3 февраля 2025
0
К 3-й годовщине начала специальной военной операции Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» активизировало военно-патриотическую работу с молодежью. Члены организации проводят встречи со школьниками и

Моршанский лесхоз обновляет технику для сохранения лесов

3 февраля 2025
0
С 2019 года Моршанский лесхоз успешно выполняет показатели федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». За шесть лет предприятие приобрело 40 единиц техники и специализированного оборудования, что значительно повысило эффективность работ по сохранению
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги