Резонансное дело «Транссервис»: банкротство компании и уголовные обвинения против руководителя Комментариев: 0



Судебное разбирательство началось в феврале 2023 года, когда акционерный банк «Россия» подал иск о признании компании банкротом. В октябре того же года суд удовлетворил заявление банка, назначив временным управляющим Романа Маланина и введя процедуру наблюдения. На тот момент задолженность компании, занимающейся нефтетрейдингом, превышала 800 млн рублей по обязательствам перед «Россией», Сбербанком, ЛУКОЙЛом и другими кредиторами. К концу декабря 2024 года суммарные требования достигли 2,4 млрд рублей.



Финансовые трудности отразились и на судьбе основного владельца и генерального директора Павла Корчагина, которого суд признал банкротом прошлым летом, введя процедуру реализации его имущества на шесть месяцев. Иск, поданный столичным «Автоторгбанком», зафиксировал задолженность в размере 408,8 млн рублей. В конце января финансовый управляющий Наталия Мягких пыталась продлить процедуру реализации, однако её ходатайство осталось без рассмотрения.



Дополнительно, 2 декабря прошлого года в Тамбовский районный суд поступило уголовное дело против Павла Корчагина. Ему инкриминируют мошенничество (по частям 4 и 7 статьи 159), растрата (по части 4 статьи 160) и легализацию денежных средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Первые заседания по делу неоднократно откладывались из-за неявки подсудимого, а следующее слушание назначено на 17 февраля.



Эта сложная ситуация остаётся одной из самых резонансных в регионе, демонстрируя масштабные последствия финансовых нарушений для бизнеса и кредиторов, а также подчеркивая необходимость тщательного контроля за деятельностью компаний с небезупречной репутацией.



Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру" Арбитражный суд Тамбовской области официально признал банкротом местное ООО «Торговый дом “Транссервис”» и ввёл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Хотя информация о решении появилась в картотеке арбитражных дел, само постановление пока не опубликовано.Судебное разбирательство началось в феврале 2023 года, когда акционерный банк «Россия» подал иск о признании компании банкротом. В октябре того же года суд удовлетворил заявление банка, назначив временным управляющим Романа Маланина и введя процедуру наблюдения. На тот момент задолженность компании, занимающейся нефтетрейдингом, превышала 800 млн рублей по обязательствам перед «Россией», Сбербанком, ЛУКОЙЛом и другими кредиторами. К концу декабря 2024 года суммарные требования достигли 2,4 млрд рублей.Финансовые трудности отразились и на судьбе основного владельца и генерального директора Павла Корчагина, которого суд признал банкротом прошлым летом, введя процедуру реализации его имущества на шесть месяцев. Иск, поданный столичным «Автоторгбанком», зафиксировал задолженность в размере 408,8 млн рублей. В конце января финансовый управляющий Наталия Мягких пыталась продлить процедуру реализации, однако её ходатайство осталось без рассмотрения.Дополнительно, 2 декабря прошлого года в Тамбовский районный суд поступило уголовное дело против Павла Корчагина. Ему инкриминируют мошенничество (по частям 4 и 7 статьи 159), растрата (по части 4 статьи 160) и легализацию денежных средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Первые заседания по делу неоднократно откладывались из-за неявки подсудимого, а следующее слушание назначено на 17 февраля.Эта сложная ситуация остаётся одной из самых резонансных в регионе, демонстрируя масштабные последствия финансовых нарушений для бизнеса и кредиторов, а также подчеркивая необходимость тщательного контроля за деятельностью компаний с небезупречной репутацией.Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"



