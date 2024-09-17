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» » МУП «Мичуринские городские электрические сети» признано банкротом

МУП «Мичуринские городские электрические сети» признано банкротом

Сегодня, 12:31
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Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя Ирины Головачёвой о признании муниципального унитарного предприятия (МУП) «Мичуринские городские электрические сети» (МГЭС) банкротом. Эта информация была опубликована в картотеке арбитражных дел. В реестр требований кредиторов третьей очереди включена задолженность предприятия перед Головачёвой на сумму 12,6 млн рублей.

Конкурсное производство будет проводиться по упрощённой процедуре и продлится как минимум до 11 марта 2025 года. Конкурсным управляющим назначен Александр Масякин, член союза арбитражных управляющих «Созидание».

Ирина Головачёва подала иск о банкротстве МУПа в октябре 2023 года после того, как МГЭС не выплатило присуждённые 12,6 млн рублей. Эти средства были взысканы в пользу предпринимателя по решению арбитражного суда от 22 ноября 2022 года.

Спор начался в феврале 2022 года, когда Головачёва подала иск против МУПа и администрации Мичуринска, требуя снизить покупную стоимость магазина «Ника», приобретённого в 2015 году, на 12,6 млн рублей из-за выявленных недостатков здания. Суды трёх инстанций поддержали её требования к МУПу, однако претензии к администрации города были отклонены. Попытки МГЭС отсрочить исполнение решения не увенчались успехом, что и привело к банкротству предприятия.
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