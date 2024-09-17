|
МУП «Мичуринские городские электрические сети» признано банкротом
Сегодня, 12:31
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя Ирины Головачёвой о признании муниципального унитарного предприятия (МУП) «Мичуринские городские электрические сети» (МГЭС) банкротом. Эта информация была опубликована в картотеке арбитражных дел. В реестр требований кредиторов третьей очереди включена задолженность предприятия перед Головачёвой на сумму 12,6 млн рублей.
Конкурсное производство будет проводиться по упрощённой процедуре и продлится как минимум до 11 марта 2025 года. Конкурсным управляющим назначен Александр Масякин, член союза арбитражных управляющих «Созидание».
Ирина Головачёва подала иск о банкротстве МУПа в октябре 2023 года после того, как МГЭС не выплатило присуждённые 12,6 млн рублей. Эти средства были взысканы в пользу предпринимателя по решению арбитражного суда от 22 ноября 2022 года.
Спор начался в феврале 2022 года, когда Головачёва подала иск против МУПа и администрации Мичуринска, требуя снизить покупную стоимость магазина «Ника», приобретённого в 2015 году, на 12,6 млн рублей из-за выявленных недостатков здания. Суды трёх инстанций поддержали её требования к МУПу, однако претензии к администрации города были отклонены. Попытки МГЭС отсрочить исполнение решения не увенчались успехом, что и привело к банкротству предприятия.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.