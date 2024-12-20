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Арбитражный суд ввёл наблюдение в отношении ООО «Автодор-Тамбов»
Сегодня, 09:11
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Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО «Автодор-Тамбов». Временным управляющим назначен Роман Чичканов, отчёт которого будет рассмотрен судом 17 апреля 2025 года.
Дело о банкротстве компании было инициировано в июне 2023 года ООО «Сервисагро», предъявившим требования на сумму 8,5 млн рублей. Эти обязательства включены в третью очередь удовлетворения.
В процессе разбирательства в дело вступили новые кредиторы. Среди них липецкое ООО «Липецктранс» с требованиями на 14,8 млн рублей и тамбовское ООО «Гарант+», заявившее 1,05 млн рублей. Рассмотрение требований ряда других кредиторов, включая:
- администрацию Терновского района Воронежской области (3,02 млн рублей),
- банк ВТБ (5,5 млн рублей),
- воронежского предпринимателя Игоря Красных (104,3 млн рублей),
- УФНС по Тамбовской области (308,8 млн рублей), ещё не завершено.
Кроме того, в ноябре арбитраж принял иск ПАО «Промсвязьбанк» к основателю компании Анатолию Струкову с требованием взыскать 18,6 млн рублей, включая основную задолженность, проценты и неустойки. Заседание по этому иску состоялось 19 декабря, но результатов пока не опубликовано.
Процедура наблюдения станет первым этапом процесса банкротства, целью которого является анализ финансового состояния компании и выявление возможностей для её дальнейшего оздоровления или реструктуризации долгов.
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