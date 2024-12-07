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Генеральный директор «Автодор-Тамбов» дисквалифицирован за невыплату зарплаты
7 декабря 2024
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Суд Тамбовской области принял решение о дисквалификации сроком на один год генерального директора ООО «Автодор-Тамбов» Николая Кузнецова. Мера наказания была применена в рамках административного дела, возбужденного по факту задержки заработной платы сотрудникам компании (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ). Ранее предприятие уже привлекалось к ответственности за подобные нарушения.
В октябре текущего года компания погасила задолженность перед 112 работниками на сумму 4 млн рублей. Однако проблемы «Автодор-Тамбов» этим не ограничиваются: на предприятие поданы иски о признании несостоятельности.
В конце ноября арбитражный суд Тамбовской области зарегистрировал иск от ПАО «Промсвязьбанк» о банкротстве владельца компании Анатолия Струкова, сумма долга составила 18,5 млн рублей. Помимо этого, суд удовлетворил заявление ПАО «ВТБ», предъявившего требования на сумму 251,7 млн рублей.
Также в арбитражном суде рассматривается иск местной компании «Сервисагро» о признании несостоятельности ООО «Автодор-Тамбов» из-за задолженности в размере 8,5 млн рублей. Следующее заседание по этому делу назначено на 17 декабря.
Ситуация вокруг «Автодор-Тамбов» продолжает оставаться напряжённой, поскольку финансовые проблемы компании негативно сказываются на её сотрудниках и кредиторах.
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