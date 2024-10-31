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Арбитражный суд продлил конкурсное производство в отношении управляющей компании «Новый дом» до апреля 2025 года
Арбитражный суд Тамбовской области принял решение продлить срок конкурсного производства в отношении управляющей компании «Новый дом» до 15 апреля 2025 года. Это стало возможным по запросу конкурсного управляющего Ксении Спириной, которая отметила, что конкурсная масса ещё не сформирована полностью, а расчёты с кредиторами продолжаются. Ранее, в апреле 2024 года, она уже просила продлить конкурсное производство на шесть месяцев по аналогичным причинам.
Компания была признана банкротом весной 2023 года по иску Сбербанка, который требовал погашения задолженности в размере 487,4 млн рублей по кредиту, выданному в 2015 году, и двум кредитным линиям, оформленным в 2017 году.
Владелец «Нового дома» и известный местный застройщик Павел Горбунов подал заявление о банкротстве летом прошлого года, которое было удовлетворено к концу 2023 года. Следующее заседание по делу назначено на 25 ноября, на котором будет рассмотрен отчёт финансового управляющего.
Стоит отметить, что основной актив Горбунова — строительная компания «Козерог» — также была признана банкротом в мае 2023 года из-за долгов перед Сбербанком.
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