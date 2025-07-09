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Производственную площадку «Первомайскхиммаша» в Тамбовской области выставили на торги за 273 млн рублей
В Тамбовской области на открытые торги выставлен имущественный комплекс предприятия «Первомайскхиммаш», расположенный в рабочем посёлке Первомайский. Начальная цена объекта составляет 273 миллиона рублей. Приём заявок продлится с 8 июля по 13 августа, а сам аукцион состоится 15 августа. Для участия потребуется задаток в размере 10% от стартовой стоимости.
В состав лота входит производственная площадка по выпуску оборудования для нефтегазовой отрасли: 30 объектов недвижимости, 38 земельных участков и 874 единицы оборудования. Всё имущество находится на улице Школьной в р.п. Первомайский.
Ранее предприятие имело серьёзные финансовые трудности. В 2020 году Сбербанк инициировал процедуру банкротства одной из компаний, работавших под брендом «Первомайскхиммаш», с требованиями на сумму более 46 миллионов рублей. Позже кредиторами стали индивидуальный предприниматель Алексей Шурлаев и АО «Корпорация развития Тамбовской области». Кроме того, в прошлом году сообщалось о попытках привлечь к ответственности бывшего руководителя компании Вячеслава Чуканова за долги предприятия на сумму около 280 миллионов рублей.
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