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Арбитражный суд начал процедуру банкротства «Первомайскхиммаш»
Сегодня, 09:37
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Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о введении процедуры наблюдения (банкротства) в отношении предприятия ООО «Первомайскхиммаш». Инициатором банкротства выступила налоговая служба в связи с наличием задолженности в размере более 16 млн рублей.
Первомайский завод химического машиностроения, основанный в 1947 году, является одним из ведущих производителей химического, нефтепромыслового и сажевого оборудования.
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