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В Тамбовской области семь партий выдвинули кандидатов в облдуму
Вчера, 19:30
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Избирательная комиссия Тамбовской области заверила списки кандидатов в депутаты региональной Думы восьмого созыва. В облизбиркоме сообщили, что период выдвижения кандидатов завершился.
Областные списки представили семь партий: КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и «Родина». Всего в списки вошли 308 кандидатов.
Самый большой список у «Единой России» — 78 кандидатов. ЛДПР выдвинула 66 человек, «Новые люди» — 49, КПРФ — 42, «Справедливая Россия» — 34, «Родина» — 23, «Яблоко» — 16.
По одномандатным округам кандидатов выдвинули пять партий. У КПРФ и «Единой России» заявлено по 25 одномандатников, у «Справедливой России» — 24, у ЛДПР — 21, у «Новых людей» — 17. Для «Яблока» и «Родины» в сообщении избиркома указаны только областные списки.
Выборы депутатов Тамбовской областной Думы назначены на 20 сентября. В этот же день жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы нового созыва.
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