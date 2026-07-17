Семь человек погибли при атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске Комментариев: 0



О происшествии утром сообщил глава региона Евгений Первышов. По его словам, система ПВО сбила 28 беспилотников на подлёте. Однако часть дронов нанесла удар по логистическому центру. После атаки на складе начался пожар, к 05:30 открытое горение было ликвидировано.



На месте работали пожарные расчёты, сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов. По уточнённым данным, троих пострадавших после осмотра отпустили домой. 22 человека остаются в больницах, семеро из них — в тяжёлом состоянии. Среди раненых есть жители других регионов, которые работали на складе.



Евгений Первышов назвал атаку самой масштабной и бесчеловечной для Тамбовской области за время СВО. По его словам, беспилотники были снаряжены поражающими элементами в виде металлических шариков.



«Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям», — написал глава региона.



Губернатор посетил пострадавших в областной больнице. Он сообщил, что врачи оказывают всю необходимую помощь, а регион находится на связи с федеральным центром. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил направить в Тамбовскую область бригады Центра медицины катастроф.



В результате падения обломков дронов повреждены и жилые дома — в них выбиты окна. Об этом сообщил глава Тамбовского округа Александр Орионов. Власти работают с жителями, чтобы устранить повреждения.



После атаки в округе отменили развлекательную программу фестиваля «ProСЫР ПритамбовьеFEST». Ярмарку-продажу сыра и других специалитетов оставили, но сократили по времени.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по ст. 205 УК РФ по факту атак на логистические центры Wildberries в Котовске и подмосковной Электростали. В Электростали, по данным властей Московской области, пострадали 24 человека.



Компания Wildberries и Russ сообщила, что выплатит семьям погибших по 2 млн рублей. Пострадавшие, которые находятся в тяжёлом состоянии, получат по 1 млн рублей. В ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. По данным властей Тамбовской области, погибли семь сотрудников, работавших в ночную смену. Ещё 25 человек пострадали.О происшествии утром сообщил глава региона Евгений Первышов. По его словам, система ПВО сбила 28 беспилотников на подлёте. Однако часть дронов нанесла удар по логистическому центру. После атаки на складе начался пожар, к 05:30 открытое горение было ликвидировано.На месте работали пожарные расчёты, сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов. По уточнённым данным, троих пострадавших после осмотра отпустили домой. 22 человека остаются в больницах, семеро из них — в тяжёлом состоянии. Среди раненых есть жители других регионов, которые работали на складе.Евгений Первышов назвал атаку самой масштабной и бесчеловечной для Тамбовской области за время СВО. По его словам, беспилотники были снаряжены поражающими элементами в виде металлических шариков.Губернатор посетил пострадавших в областной больнице. Он сообщил, что врачи оказывают всю необходимую помощь, а регион находится на связи с федеральным центром. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил направить в Тамбовскую область бригады Центра медицины катастроф.В результате падения обломков дронов повреждены и жилые дома — в них выбиты окна. Об этом сообщил глава Тамбовского округа Александр Орионов. Власти работают с жителями, чтобы устранить повреждения.После атаки в округе отменили развлекательную программу фестиваля «ProСЫР ПритамбовьеFEST». Ярмарку-продажу сыра и других специалитетов оставили, но сократили по времени.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по ст. 205 УК РФ по факту атак на логистические центры Wildberries в Котовске и подмосковной Электростали. В Электростали, по данным властей Московской области, пострадали 24 человека.Компания Wildberries и Russ сообщила, что выплатит семьям погибших по 2 млн рублей. Пострадавшие, которые находятся в тяжёлом состоянии, получат по 1 млн рублей.



