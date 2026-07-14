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» » » На трассе Тамбов — Шацк водитель сбил лося и скрылся

На трассе Тамбов — Шацк водитель сбил лося и скрылся

Сегодня, 20:00
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В Тамбовской области на трассе Тамбов — Шацк водитель скрылся с места ДТП после столкновения с диким животным. Авария произошла около трёх часов ночи 15 июля.

По информации регионального министерства экологии, под колёса автомобиля попал лось. Водитель, причастный к происшествию, покинул место аварии.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и специалисты учреждения «Тамбовохота». Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В минэкологии напомнили водителям о необходимости быть особенно внимательными в тёмное время суток и на участках дорог, где возможен выход диких животных.
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На трассе Тамбов — Шацк водитель сбил лося и скрылся

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