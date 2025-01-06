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» » Водитель на трассе «Тамбов-Шацк» слетел с дороги и получил серьёзные травмы

Водитель на трассе «Тамбов-Шацк» слетел с дороги и получил серьёзные травмы

Сегодня, 08:19
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Водитель на трассе «Тамбов-Шацк» слетел с дороги и получил серьёзные травмыНа 100-м километре автодороги «Тамбов-Шацк» произошло ДТП с участием пожилого водителя. Управляя автомобилем, 84-летний мужчина потерял контроль над транспортным средством, и машина съехала с трассы, застряв в придорожных кустах.

С травмами, включая перелом рёбер, водитель был доставлен в больницу. В настоящее время его состояние оценивается врачами, а сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента.

Представители ведомства обращаются к автомобилистам с просьбой учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также снижать скорость, чтобы минимизировать риски аварий на зимних трассах.

Фото: тг-канал «Полоса безопасности»
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