Евгений Первышов заявил об износе коммунальных сетей в Тамбовской области до 80%

«Мы получили брошенные хозяйства, отсутствие полигонов. Износ тепловых сетей — почти до аварийного состояния. И нам во власти теперь необходимо думать, как эту проблему решить», — сказал Евгений Первышов.

«Грязнее города я не видел. Тонны мусора на каждом перекрестке — такое было управление. Вопросы с ЖКХ теперь будем брать под свое управление. Частники себя уже показали», — заявил глава региона.

Коммунальные сети в Тамбовской области за последние десять лет достигли степени износа в 80%. Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил во время отчёта перед областной Думой о работе регионального правительства в 2025 году.По словам главы региона, такая ситуация стала следствием концессионных соглашений с частными компаниями. Теперь, как отметил Первышов, властям придётся решать проблему фактически аварийного состояния коммунальной инфраструктуры.Губернатор также резко высказался о состоянии Тамбова на момент, когда он возглавил регион в 2024 году. По его словам, город был сильно загрязнён.На этом фоне продолжается обсуждение новых концессионных проектов в сфере ЖКХ. На прошлой неделе сообщалось, что «Тамбовская сетевая компания» хочет взять теплосети в Мичуринске в концессию. Компания предлагает вложить в реконструкцию объектов 44,3 млн рублей, работы рассчитаны на 2027−2031 годы.