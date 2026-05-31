Евгений Первышов пригрозил удалять чиновников с совещаний за использование телефонов

«Коллеги, ещё раз: кого увижу с телефоном — буду с совещания убирать моментально. Мы здесь собираемся обсуждать вопросы. Только что глава докладывал информацию — не только же мне. У меня есть возможность общаться с главами, в том числе напрямую. Многие вопросы знаю», — заявил Евгений Первышов.

«В телефоне не надо сидеть, идёт совещание. У тебя там что? Какая-то суперважная тема? Авария произошла или что?» — обратился глава региона к министру.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что чиновники, отвлекающиеся на мобильные телефоны во время еженедельных оперативных совещаний, будут немедленно удаляться из зала. Такое предупреждение глава региона сделал в прямом эфире во время очередного совещания правительства области.Поводом для замечания стала ситуация с министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Константином Шульгиным. Во время обсуждения одного из вопросов губернатор обратился к министру с уточнением по ситуации в Уварово, однако тот переспросил, о чём идёт речь.После этого губернатор поинтересовался, связано ли использование телефона с какой-либо чрезвычайной ситуацией.Константин Шульгин пояснил, что следил за поступающей информацией по текущим вопросам, и принёс извинения.Евгений Первышов неоднократно подчёркивал, что рассматривает оперативные совещания как рабочую площадку для обсуждения наиболее актуальных проблем региона и ожидает от участников максимальной вовлечённости в обсуждение повестки.Напомним, Константин Шульгин был назначен исполняющим обязанности министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области в январе 2025 года, а осенью того же года утверждён в должности.