|
В Тамбовской области запретили продажу энергетиков в школах, больницах и спортобъектах
Вчера, 20:19
Комментариев: 0
Версия для печати
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли закон, ограничивающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, на территории ряда социальных учреждений региона.
Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать до 31 августа 2032 года.
Согласно принятому закону, продажа энергетических напитков будет запрещена в зданиях, сооружениях и помещениях, используемых для образовательной деятельности, оказания медицинской помощи, а также в учреждениях культуры и спорта.
Одновременно региональный парламент установил ответственность за нарушение новых требований. Соответствующие изменения внесены в закон Тамбовской области об административных правонарушениях.
Для должностных лиц штраф за продажу энергетиков в запрещённых местах составит от 20 до 40 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит более серьёзное наказание — от 100 до 300 тысяч рублей.
Как отмечают разработчики инициативы, ограничения направлены на защиту здоровья граждан, прежде всего детей, подростков и молодёжи, которые являются основной аудиторией потребителей подобных напитков. Особое внимание уделяется объектам образования и спорта, где вопросы формирования здорового образа жизни имеют первостепенное значение.
Тамбовская область стала одним из регионов, где вводятся дополнительные ограничения на оборот безалкогольных тонизирующих напитков в местах массового пребывания несовершеннолетних и граждан, проходящих обучение, лечение или занимающихся спортом.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.