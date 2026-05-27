В детском саду Тамбовской области обнаружили молочную продукцию с плесенью и дрожжами



Проверка прошла в МБДОУ «Детский сад «Машенька». Отобранные образцы сливочного масла и творога направили на исследование в подведомственную Россельхознадзору лабораторию. По результатам испытаний в обоих продуктах были обнаружены дрожжи и плесневые грибы.



Как сообщили в ведомстве, производителями продукции являются предприятия Рязанской и Нижегородской областей. Поставщиком молочной продукции в социальные учреждения региона выступает индивидуальный предприниматель Владимир Мордасов.



После получения результатов исследований Россельхознадзор принял меры по недопущению дальнейшего оборота небезопасной продукции. Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация также направлена в региональное управление Роспотребнадзора, министерство образования и науки Тамбовской области, Координационный совет по защите прав потребителей и правоохранительные органы.



В ведомстве отметили, что нарушения, связанные с продукцией, поставляемой данным предпринимателем в социально значимые учреждения, выявляются не впервые. По данным Россельхознадзора, начиная с 2023 года зафиксировано уже 24 случая несоответствия обязательным требованиям. Среди нарушений назывались поставки фальсифицированной продукции, обнаружение остатков лекарственных препаратов, а также дрожжей и плесневых грибов.



Ранее в отношении поставщика уже проводилась внеплановая проверка. По её итогам предприниматель был привлечён к административной ответственности за нарушение требований технического регламента о безопасности пищевой продукции. Кроме того, по материалам Россельхознадзора суд признал его виновным в нарушении условий контракта на поставку продукции, употребление которой могло нанести вред здоровью людей.




