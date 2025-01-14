Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Атака беспилотников в Тамбовской области квалифицирована как теракт

В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников

В Тамбовской области новогодние празднования прошли без происшествий

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске отметили 45-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан

В Тамбове на месте промзоны появятся два жилых дома

Глава Тамбовской области раскритиковал работу подрядчиков по зимнему содержанию дорог

Ветеран Афганистана В.М. Воротников провел урок патриотизма для школьников Мичуринска

Национализация спиртзавода в Тамбове: потери Amber Beverage Group и падение прибыли

В Тамбовской области благоустроят мемориалы и проведут масштабные мероприятия к 80-летию Победы

Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне

Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается

» » Поставщик оштрафован за фальсификацию молочной продукции для детского сада в Тамбовской области

Поставщик оштрафован за фальсификацию молочной продукции для детского сада в Тамбовской области

Сегодня, 12:59
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский суд вынес решение о наложении штрафа на поставщика, который поставил в дошкольное учреждение некачественную молочную продукцию. Согласно информации регионального УФАС, нарушив условия контракта, поставщик поставил в МБДОУ «Детский сад „Колобок“» сливочное масло, не соответствующее стандартам качества.

В июле 2024 года в детский сад поступило 10 килограммов сливочного масла, в составе которого были обнаружены жиры немолочного происхождения. Эти данные подтвердило управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, что стало основанием для обращения в антимонопольный орган.

После проверки Тамбовское УФАС привлекло поставщика к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Региональные власти подчеркивают важность контроля качества продуктов, поставляемых в образовательные учреждения, и напоминают о недопустимости нарушений, которые могут угрожать здоровью детей.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

«Воронежросагро» фальсифицировало сливочное масло

В детские сады завозили фальсифицированную молочную продукцию

В соцучреждения Тамбовской области поставляли фальсификат

Поставщик продуктов для соцучреждений хранил просроченный товар

12 дней жители Котовска были без тепла! ОАО «Искож» оштрафован на 100 тысяч

В соцучреждения поставляли масло неизвестного происхождения



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Прокуратура заставила отремонтировать разрушающуюся трансформаторную подстанцию в Тамбове

Сегодня, 13:31
0
Муниципальные власти Тамбова вновь оказались не способны оперативно решить проблему без вмешательства прокуратуры. Только после проверки надзорного органа удалось добиться ремонта трансформаторной подстанции №227 на улице Володарского, состояние которой угрожало безопасности местных жителей.

Поставщик оштрафован за фальсификацию молочной продукции для детского сада в Тамбовской области

Сегодня, 12:59
0
Тамбовский суд вынес решение о наложении штрафа на поставщика, который поставил в дошкольное учреждение некачественную молочную продукцию. Согласно информации регионального УФАС, нарушив условия контракта, поставщик поставил в МБДОУ «Детский сад „Колобок“» сливочное масло, не соответствующее

В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 12:50
0
Федеральный оперативный штаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 за вторую неделю 2025 года. В период с 6 по 12 января в Тамбовской области зарегистрировали 26 новых случаев коронавируса. Этот показатель втрое превысил данные прошлой недели, когда зафиксировали всего 8 заболевших.

Екатерина Иванова назначена исполняющей обязанности ректора МичГАУ

Сегодня, 12:40
0
Сергей Жидков завершил свою работу в должности ректора Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), которую занимал с марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что университет сыграл важную роль в его профессиональном становлении, но настало

В Тамбовской области зафиксирован очередной инцидент с беспилотниками

Вчера, 14:58
0
В ночь на 15 января в посёлке Новая Ляда Тамбовского муниципального округа был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), об этом сообщили в региональном правительстве. Дрон повредил жилой дом, выбив окна и двери. По словам представителей властей, разрушения незначительны.

ОНФ требует проверки качества ямочного ремонта в Тамбове: 4,5 миллиона на асфальт, которого нет

Вчера, 14:57
0
Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратилось в прокуратуру Тамбовской области с требованием проверить качество ямочного ремонта на улицах Мичуринской и Магистральной. По данным общественников, администрация города в декабре оплатила подрядчику 4,5 миллиона рублей за

Реконструкция Тамбовской филармонии вновь под угрозой: подрядчик признан банкротом

Вчера, 14:37
0
Главный подрядчик реконструкции Тамбовской филармонии, ООО «ЦХД Инжиниринг», официально признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Московской области, начав конкурсное производство, которое продлится до мая 2025 года. Несмотря на это, контракт с компанией пока не расторгнут, что ставит

В микрорайоне Солнечный разрушаются дороги после недавнего ремонта

14 января 2025
0
Жители микрорайона Солнечный в Тамбове столкнулись с разрушением дорог, отремонтированных всего несколько месяцев назад, в конце лета 2024 года. По словам местных жителей, качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным: на асфальте уже появились ямы и выбоины, - сообщает «Онлайн Тамбов».

В аэропортах Калуги и Тамбова сняты ограничения на полёты

14 января 2025
0
Аэропорты Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) возобновили приём и выпуск воздушных судов после снятия временных ограничений.

Бастрыкин взял на контроль проверку загрязнения реки Цны в Тамбове

14 января 2025
0
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Полшакову доложить о результатах проверки по факту нарушения природоохранного законодательства. Поводом для проверки стал очередной сброс сточных вод в реку Цну,

Зимние дороги Тамбова: опасность для горожан и вопросы к властям

14 января 2025
0
Этой зимой переменчивая погода с частыми заморозками и оттепелями сделала дороги и тротуары Тамбова особенно опасными. Накопившийся снег превращается в лёд, создавая трудности для автомобилистов и пешеходов, особенно пожилых. Неэффективная работа коммунальных служб стала одной из главных тем

Деятельность ЗАО «ДСУ-2» могла привлечь внимание правоохранительных органов

13 января 2025
0
Наши источники сообщили, что должностные лица известного тамбовского подрядчика ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» (ДСУ-2), возглавляемого Романом Зудиным, могли привлечь внимание правоохранительных органов. В настоящее время мы выясняем подробности.

Озерная ВЭС в Тамбовской области станет частью энергетической стратегии России

12 января 2025
0
Озерная ветроэлектростанция, строительство которой запланировано в Тамбовской области, была включена в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 30 декабря. Долгосрочная схема, опубликованная на официальном сайте

Атака беспилотников в Тамбовской области квалифицирована как теракт

12 января 2025
0
Главное следственное управление Следственного комитета России расследует террористический акт, произошедший в ночь на 11 января 2025 года в городе Котовске Тамбовской области. По предварительным данным, атака была осуществлена украинскими вооруженными силами с использованием беспилотных летательных

Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрит иск к «ТЭКО-Сервис»

12 января 2025
0
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора против компании «ТЭКО-Сервис», которая является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Елецкой зоне Липецкой области. Подробности исковых требований пока не

В Тамбовской области простились с полковником Сергеем Иванковым

11 января 2025
0
На этой неделе ушёл из жизни полковник Сергей Александрович Иванков, чья служба и заслуги оставили значительный след в Тамбовской области и за её пределами. Сергей Александрович родился 16 апреля 1961 года в посёлке Новая Деревня Ржаксинского района.

Бетонные дорожки в Ахлебиновской роще начали разрушаться спустя несколько месяцев после благоустройства

11 января 2025
0
В Ахлебиновской роще Тамбова зафиксировано разрушение бетонных дорожек, несмотря на завершение благоустройства осенью 2024 года, - сообщает «Онлайн Тамбов».

На улице Астраханской в Тамбове вновь зафиксировано подтопление из-за таяния снега

11 января 2025
0
На улице Астраханской в Тамбове, на участке от нефтебазы до района МЖК, из-за резких температурных перепадов и обильного таяния снега произошло очередное значительное подтопление. Затопленная дорога доставила неудобства пешеходам и автомобилистам, вызвав шквал жалоб в социальных сетях.

Беспилотники врезались в дома в Котовске: жители в безопасности

11 января 2025
0
В ночь на 11 января два беспилотных летательных аппарата врезались в многоквартирные дома в городе Котовске Тамбовской области. В результате происшествия несколько человек получили лёгкие травмы от осколков стёкол, им оперативно оказана медицинская помощь. Возгораний не зафиксировано, повреждения

В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников

10 января 2025
0
Депутаты Тамбовской областной Думы 10 января одобрили увеличение единовременной денежной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт.

В Тамбовской области создан Проектный офис для развития кадров в сфере туризма

10 января 2025
0
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о создании Проектного офиса по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства.
Copyrights © 2001-2024
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2024 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО "ТамИнфо".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги