Прокуратура заставила отремонтировать разрушающуюся трансформаторную подстанцию в Тамбове 0 Муниципальные власти Тамбова вновь оказались не способны оперативно решить проблему без вмешательства прокуратуры. Только после проверки надзорного органа удалось добиться ремонта трансформаторной подстанции №227 на улице Володарского, состояние которой угрожало безопасности местных жителей.

Поставщик оштрафован за фальсификацию молочной продукции для детского сада в Тамбовской области 0 Тамбовский суд вынес решение о наложении штрафа на поставщика, который поставил в дошкольное учреждение некачественную молочную продукцию. Согласно информации регионального УФАС, нарушив условия контракта, поставщик поставил в МБДОУ «Детский сад „Колобок“» сливочное масло, не соответствующее

В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом 0 Федеральный оперативный штаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 за вторую неделю 2025 года. В период с 6 по 12 января в Тамбовской области зарегистрировали 26 новых случаев коронавируса. Этот показатель втрое превысил данные прошлой недели, когда зафиксировали всего 8 заболевших.

Екатерина Иванова назначена исполняющей обязанности ректора МичГАУ 0 Сергей Жидков завершил свою работу в должности ректора Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), которую занимал с марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что университет сыграл важную роль в его профессиональном становлении, но настало

В Тамбовской области зафиксирован очередной инцидент с беспилотниками 0 В ночь на 15 января в посёлке Новая Ляда Тамбовского муниципального округа был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), об этом сообщили в региональном правительстве. Дрон повредил жилой дом, выбив окна и двери. По словам представителей властей, разрушения незначительны.

ОНФ требует проверки качества ямочного ремонта в Тамбове: 4,5 миллиона на асфальт, которого нет 0 Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратилось в прокуратуру Тамбовской области с требованием проверить качество ямочного ремонта на улицах Мичуринской и Магистральной. По данным общественников, администрация города в декабре оплатила подрядчику 4,5 миллиона рублей за

Реконструкция Тамбовской филармонии вновь под угрозой: подрядчик признан банкротом 0 Главный подрядчик реконструкции Тамбовской филармонии, ООО «ЦХД Инжиниринг», официально признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Московской области, начав конкурсное производство, которое продлится до мая 2025 года. Несмотря на это, контракт с компанией пока не расторгнут, что ставит

В микрорайоне Солнечный разрушаются дороги после недавнего ремонта 0 Жители микрорайона Солнечный в Тамбове столкнулись с разрушением дорог, отремонтированных всего несколько месяцев назад, в конце лета 2024 года. По словам местных жителей, качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным: на асфальте уже появились ямы и выбоины, - сообщает «Онлайн Тамбов».

В аэропортах Калуги и Тамбова сняты ограничения на полёты 0 Аэропорты Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) возобновили приём и выпуск воздушных судов после снятия временных ограничений.

Бастрыкин взял на контроль проверку загрязнения реки Цны в Тамбове 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Полшакову доложить о результатах проверки по факту нарушения природоохранного законодательства. Поводом для проверки стал очередной сброс сточных вод в реку Цну,

Зимние дороги Тамбова: опасность для горожан и вопросы к властям 0 Этой зимой переменчивая погода с частыми заморозками и оттепелями сделала дороги и тротуары Тамбова особенно опасными. Накопившийся снег превращается в лёд, создавая трудности для автомобилистов и пешеходов, особенно пожилых. Неэффективная работа коммунальных служб стала одной из главных тем

Деятельность ЗАО «ДСУ-2» могла привлечь внимание правоохранительных органов 0 Наши источники сообщили, что должностные лица известного тамбовского подрядчика ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» (ДСУ-2), возглавляемого Романом Зудиным, могли привлечь внимание правоохранительных органов. В настоящее время мы выясняем подробности.

Озерная ВЭС в Тамбовской области станет частью энергетической стратегии России 0 Озерная ветроэлектростанция, строительство которой запланировано в Тамбовской области, была включена в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 30 декабря. Долгосрочная схема, опубликованная на официальном сайте

Атака беспилотников в Тамбовской области квалифицирована как теракт 0 Главное следственное управление Следственного комитета России расследует террористический акт, произошедший в ночь на 11 января 2025 года в городе Котовске Тамбовской области. По предварительным данным, атака была осуществлена украинскими вооруженными силами с использованием беспилотных летательных

Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрит иск к «ТЭКО-Сервис» 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора против компании «ТЭКО-Сервис», которая является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Елецкой зоне Липецкой области. Подробности исковых требований пока не

В Тамбовской области простились с полковником Сергеем Иванковым 0 На этой неделе ушёл из жизни полковник Сергей Александрович Иванков, чья служба и заслуги оставили значительный след в Тамбовской области и за её пределами. Сергей Александрович родился 16 апреля 1961 года в посёлке Новая Деревня Ржаксинского района.

Бетонные дорожки в Ахлебиновской роще начали разрушаться спустя несколько месяцев после благоустройства 0 В Ахлебиновской роще Тамбова зафиксировано разрушение бетонных дорожек, несмотря на завершение благоустройства осенью 2024 года, - сообщает «Онлайн Тамбов».

На улице Астраханской в Тамбове вновь зафиксировано подтопление из-за таяния снега 0 На улице Астраханской в Тамбове, на участке от нефтебазы до района МЖК, из-за резких температурных перепадов и обильного таяния снега произошло очередное значительное подтопление. Затопленная дорога доставила неудобства пешеходам и автомобилистам, вызвав шквал жалоб в социальных сетях.

Беспилотники врезались в дома в Котовске: жители в безопасности 0 В ночь на 11 января два беспилотных летательных аппарата врезались в многоквартирные дома в городе Котовске Тамбовской области. В результате происшествия несколько человек получили лёгкие травмы от осколков стёкол, им оперативно оказана медицинская помощь. Возгораний не зафиксировано, повреждения

В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников 0 Депутаты Тамбовской областной Думы 10 января одобрили увеличение единовременной денежной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт.