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В детские сады завозили фальсифицированную молочную продукцию
Вчера, 15:15
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Зафиксирован очередной факт поставки фальсифицированной молочной продукции в дошкольные образовательные учреждения города Тамбова. Специалисты Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили факт подмены потребительской упаковки и маркировки продукции.
Указанные на упаковки производители не выпускали молочную продукцию, нельзя было установить источник происхождения. В продуктах выявили жиры немолочного происхождения, хотя в составе они отсутствуют.
Фото - Росконтроль
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