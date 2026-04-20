|
Жители дома в Тамбове остались без тепла после закрытия хлебозавода
Сегодня, 18:06
В Тамбове остановка «Тамбовского хлебозавода» привела к коммунальной проблеме для жителей многоквартирного дома, сообщает «Вердикт». Без горячей воды и отопления оказался пятиэтажный дом № 131А на улице Лермонтовской, где проживают жильцы 54 квартир.
Ситуация была рассмотрена на заседании профильного комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы. Поводом стало коллективное обращение жителей, которые пожаловались на отсутствие теплоснабжения после прекращения работы предприятия.
Как пояснили участники обсуждения, дом был подключён к котельной хлебозавода. После остановки производства подача тепла и горячей воды прекратилась.
Председатель комитета Ольга Плотникова заявила, что власти намерены выработать решение совместно с администрацией города.
— Мы не можем оставлять жителей один на один с этой ситуацией. Будет сформирована дорожная карта, включая долгосрочные меры — модернизацию системы или подключение к централизованному теплоснабжению, — отметила она.
Также рассматривается вариант перевода квартир на индивидуальное отопление. Основная задача — решить проблему до начала следующего отопительного сезона.
Сам «Тамбовский хлебозавод» прекратил работу 17 марта 2026 года. Вскоре после этого имущественный комплекс предприятия был выставлен на продажу за 300 млн рублей. В состав объекта входят производственные здания, склады, земельный участок и инженерная инфраструктура, включая собственную котельную.
Именно эта котельная ранее обеспечивала теплом и горячей водой жилой дом, который теперь оказался в сложной коммунальной ситуации.
