Жильцы дома № 131 по ул. Чичканова требуют горячей воды согласно нормативам Комментариев: 0



Председатель совета дома Андрей Силагин, считает, что виноватой в проблемах с горячей водой является компания ПАО «Квадра», поставщик теплоносителя. После обсуждения проблем с представителями следственного комитета, компании «Квадра» и администрации города, жильцы стали свидетелями того, как горячая вода вновь появилась в их доме. Они с радостью обсуждали это «чудо» жилищно-коммунального хозяйства.



Однако на следующий день после проверки, в ходе которой было проведено комиссионное обследование с участием представителей прокуратуры, управляющей компании, «Квадры» и собственников жилых помещений, ситуация резко ухудшилась. Температура горячей воды на вводе в дом упала до 55°C, а перепад давления снизился до 0,8 кгс/см², в то время как в день проверки температура составляла 66°C, а перепад давления - 1,2 кгс/см².



Стоит отметить, что подобные проблемы испытывают и жильцы других многоквартирных домов по всему городу, о чем периодически появляются сообщения.



«Прокурорская проверка, которая была инициирована по моему обращению, выявила нарушения, было возбуждено административное дело, когда без отопления осталось множество многоквартирных домов в Тамбове. По перебоям с горячим водоснабжением, которые мы наблюдаем, несмотря на отсутствие аварий в настоящий момент, всё равно остаются вопросы к ключевому поставщику тепла в нашем городе», — прокомментировал ситуацию депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров. Жильцы одного из крупнейших многоквартирных домов по улице Чичканова, 131 в Тамбове, столкнулись с серьезными проблемами в получении горячей воды. После обращений в различные инстанции, дело даже дошло до следственных органов и прокуратуры.Председатель совета дома Андрей Силагин, считает, что виноватой в проблемах с горячей водой является компания ПАО «Квадра», поставщик теплоносителя. После обсуждения проблем с представителями следственного комитета, компании «Квадра» и администрации города, жильцы стали свидетелями того, как горячая вода вновь появилась в их доме. Они с радостью обсуждали это «чудо» жилищно-коммунального хозяйства.Однако на следующий день после проверки, в ходе которой было проведено комиссионное обследование с участием представителей прокуратуры, управляющей компании, «Квадры» и собственников жилых помещений, ситуация резко ухудшилась. Температура горячей воды на вводе в дом упала до 55°C, а перепад давления снизился до 0,8 кгс/см², в то время как в день проверки температура составляла 66°C, а перепад давления - 1,2 кгс/см².Стоит отметить, что подобные проблемы испытывают и жильцы других многоквартирных домов по всему городу, о чем периодически появляются сообщения.— прокомментировал ситуацию депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров.



