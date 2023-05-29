Жильцы дома № 131 на ул. Чичканова требуют от властей капремонта Комментариев: 0



На собрании обсуждался вопрос о капитальном ремонте фасада одного из крупнейших многоквартирных домов в регионе. По плану, ремонт уже должен был быть проведен, однако он несколько раз откладывался по разным причинам. В результате фасад продолжает разрушаться, и между городскими чиновниками и жителями не удается достичь соглашения. Даже прокуратура потребовала от фонда провести ремонт. На собрании присутствовали 80 жильцов дома, которые вновь выразили свою озабоченность плохим состоянием фасада и высказались за немедленное начало работ.



Чиновники признали необходимость капитального ремонта здания, но предложили жильцам внести значительный дополнительный взнос. В ответ на это жильцы, обращаясь к документам, пытались доказать, что ремонт фасада должен быть проведен без повышения коммунальных платежей.



В результате почти единогласное решение (за исключением одного воздержавшегося) было принято отказаться от повышения тарифов и настоять на незамедлительном ремонте фасада. Артём Александров, депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ, присутствовавший на собрании, поддержал позицию жителей и заявил о недопустимости дальнейшей задержки ремонтных работ.



Дом на Чичканова, 131 является одним из самых крупных многоквартирных зданий в Тамбове. В нем насчитывается восемнадцать подъездов и около тысячи собственников. Жители дома № 131 на улице Чичканова в городе Тамбове собрались во дворе для встречи с и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Тамбовской области Ильёй Абрамовым и председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тамбова Сергеем Серёгиным.На собрании обсуждался вопрос о капитальном ремонте фасада одного из крупнейших многоквартирных домов в регионе. По плану, ремонт уже должен был быть проведен, однако он несколько раз откладывался по разным причинам. В результате фасад продолжает разрушаться, и между городскими чиновниками и жителями не удается достичь соглашения. Даже прокуратура потребовала от фонда провести ремонт. На собрании присутствовали 80 жильцов дома, которые вновь выразили свою озабоченность плохим состоянием фасада и высказались за немедленное начало работ.Чиновники признали необходимость капитального ремонта здания, но предложили жильцам внести значительный дополнительный взнос. В ответ на это жильцы, обращаясь к документам, пытались доказать, что ремонт фасада должен быть проведен без повышения коммунальных платежей.В результате почти единогласное решение (за исключением одного воздержавшегося) было принято отказаться от повышения тарифов и настоять на незамедлительном ремонте фасада. Артём Александров, депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ, присутствовавший на собрании, поддержал позицию жителей и заявил о недопустимости дальнейшей задержки ремонтных работ.Дом на Чичканова, 131 является одним из самых крупных многоквартирных зданий в Тамбове. В нем насчитывается восемнадцать подъездов и около тысячи собственников.



