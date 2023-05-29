Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В исторической части Тамбова произошло два пожара

В Тамбове около дома № 131 по ул. Чичканова хотят застроить зеленую зону

Тамбовская делегация посетила Главный Храм Вооружённых Сил России

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей

Российский Союз ветеранов Афганистана в Мичуринске продолжает активную военно-патриотическую работу

Возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Царевка в Знаменском районе

В Тамбове начались работы по восстановлению временной перемычки

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.

Вынесен обвинительный приговор бывшему проректору ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»

В Тамбове откроют выставку городских пейзажей художника Алексея Медведева

» » Жильцы дома № 131 на ул. Чичканова требуют от властей капремонта

Жильцы дома № 131 на ул. Чичканова требуют от властей капремонта

Сегодня, 09:04
Комментариев: 0
Версия для печати
Жильцы дома № 131 на ул. Чичканова требуют от властей капремонтаЖители дома № 131 на улице Чичканова в городе Тамбове собрались во дворе для встречи с и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Тамбовской области Ильёй Абрамовым и председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тамбова Сергеем Серёгиным.

На собрании обсуждался вопрос о капитальном ремонте фасада одного из крупнейших многоквартирных домов в регионе. По плану, ремонт уже должен был быть проведен, однако он несколько раз откладывался по разным причинам. В результате фасад продолжает разрушаться, и между городскими чиновниками и жителями не удается достичь соглашения. Даже прокуратура потребовала от фонда провести ремонт. На собрании присутствовали 80 жильцов дома, которые вновь выразили свою озабоченность плохим состоянием фасада и высказались за немедленное начало работ.

Чиновники признали необходимость капитального ремонта здания, но предложили жильцам внести значительный дополнительный взнос. В ответ на это жильцы, обращаясь к документам, пытались доказать, что ремонт фасада должен быть проведен без повышения коммунальных платежей.

В результате почти единогласное решение (за исключением одного воздержавшегося) было принято отказаться от повышения тарифов и настоять на незамедлительном ремонте фасада. Артём Александров, депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ, присутствовавший на собрании, поддержал позицию жителей и заявил о недопустимости дальнейшей задержки ремонтных работ.

Дом на Чичканова, 131 является одним из самых крупных многоквартирных зданий в Тамбове. В нем насчитывается восемнадцать подъездов и около тысячи собственников.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Прокуратура добивается капремонта фасада дома № 131 по ул. Чичканова

Жильцы дома по ул. Чичканова, 131: «Требуем провести капремонт»

В Тамбове жильцы дома добиваются капремонта с учетом их пожеланий

Капитальный ремонт с дефектом

ГОРОЖАНЕ СПРАШИВАЮТ

КРОВЛИ, ЛИФТЫ, ФАСАДЫ – ДОМА В РАЗРЕЗЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Мичуринске состоялась очередная встреча с матерями погибших воинов

Сегодня, 13:11
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже много лет проводит работу в различных направлениях, одно из которых – взаимодействие с семьями погибших воинов.

Эпидемиологическая ситуация по кори осложнилась в текущем году

Сегодня, 09:23
0
В этом году эпидемиологическая ситуация с корью в России стала более сложной. В период апреля-мая в Тамбове и Рассказове были зарегистрированы два случая подтвержденной лабораторно кори.

Руководитель предприятия не заплатил 88 млн рублей налогов

Сегодня, 09:19
0
В Тамбовской области было возбуждено уголовное дело против генерального директора компании, специализирующейся на производстве оборудования и комплектующих для железнодорожного транспорта и путей. Ему предъявляется обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Жильцы дома № 131 на ул. Чичканова требуют от властей капремонта

Сегодня, 09:04
0
Жители дома № 131 на улице Чичканова в городе Тамбове собрались во дворе для встречи с и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Тамбовской области Ильёй Абрамовым и председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тамбова Сергеем Серёгиным.

Проект по развитию адаптивного хоккея в Тамбовской области представлен в Госдуме

Вчера, 15:47
0
Представитель партии «Новые люди» в Тамбовской области Владимир Верняев и депутат Тамбовской городской думы, координатор АНО «ВЕРШИНА» Оксана Осетрова встретились с Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от партии «Новые люди», членом комитета по просвещению

В Мичуринске состоялось празднование 10-й годовщины образования Пограничных войск

Вчера, 10:38
0
В минувшие выходные члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» отметили 105-ю годовщину образования Пограничных войск.

День города Тамбова проведут без приглашенных артистов

Вчера, 10:38
0
В этом году День города в Тамбове примет новый формат без приглашенных артистов. Такую информацию глава администрации областного центра объявил на своих страницах в социальных сетях.

В Тамбове появилась улица им. Александра Боднара

Вчера, 10:24
0
В микрорайоне Уютный, на севере города Тамбова, одной из улиц было присвоено имя выдающегося участника Великой Отечественной войны и Почетного жителя города Александра Боднара. Данная улица начинается от улицы Свободной и тянется в северо-западном направлении на протяжении 395 метров до улицы

В Тамбове пройдёт круглый стол по перспективам сотрудничества Тамбовской области с Китаем

Вчера, 10:11
0
2 июня в 10:00 состоится круглый стол на тему "Возможности экономического сотрудничества Тамбовской области с КНР", организованный в рамках "Недели Китая в Тамбове". Мероприятие пройдет в конференц-зале Тамбовской областной Торгово-промышленной палаты, по адресу ул. Державинская, 16-а, 3 подъезд, 6

В Бондарях прошёл праздник музыки Петра Чайковского

29 мая 2023
0
В селе Бондари был отмечен пятый юбилейный праздник, посвященный великому композитору Петру Чайковскому. Мероприятие охватило различные сферы и было насыщено интересными моментами. В районном краеведческом музее были открыты новые выставки, а на центральной площади прошла увлекательная концертная

ООО «Реал-Макс» через суд взыскал с региональных властей более 15 млн рублей

29 мая 2023
0
Тамбовская фирма ООО "Реал-Макс" выиграло дело в арбитражном суде Тамбовской области, доказав, что региональное министерство градостроительства и архитектуры незаконно взыскало с них штрафы и неустойки в размере 15,3 миллиона рублей. В соответствии с решением суда, власти должны вернуть компании

В Тамбове прошел день славянской культуры

29 мая 2023
0
В парке культуры в Тамбове прошел День славянской письменности и культуры (0+). Посетителей ждала разнообразная и захватывающая развлекательная программа, включающая концерты и игровые станции. Гости могли попробовать оригинальный массаж, основанный на древних техниках, таких как использование

Возобновились полёты вертолётов санавиации в Уваровской ЦРБ

28 мая 2023
0
С начала мая текущего года в Уваровской центральной районной больнице возобновлены полеты медицинских вертолетов национальной службы санитарной авиации "Ансат". В рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" на базе ЦРБ была создана

Семилетняя девочка серьезно пострадала в ДТП

28 мая 2023
0
Вчера в Тамбове произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребёнок. В районе Рылеева, семилетняя девочка пересекала дорогу, используя самокат.

Городские власти в Тамбове хотят взять в кредит 905 млн рублей

28 мая 2023
0
Администрация города Тамбова планирует занять сумму в размере 905,4 миллиона рублей через кредитное финансирование. Эти дополнительные средства необходимы для выплаты существующих обязательств. Информация о проведении пяти торгов по предоставлению услуг по кредитованию размещена в системе

В Тамбовской области будет проведена «Неделя Китая»

27 мая 2023
0
С 1 по 4 июня в Тамбовской области состоится «Неделя Китая», совместный проект Правительства Тамбовской области, регионального отделения Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), ТГУ имени Г.Р. Державина и Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон». Этот проект будет включать

Более 30 семей пострадали в результате двух пожаров

27 мая 2023
0
Более 30 семей в Тамбове остались без крыши над головой после пожаров, которые произошли ночью в домах на улицах Кронштадтская, 23 и Советская, 80. Информацию об этом сообщили в администрации областного центра РИА "ТОП68".

Олега Бетина наградили орденом Дружбы

27 мая 2023
0
Орден Дружбы был присужден бывшему губернатору Тамбовской области Олегу Бетину, по указу президента России Владимира Путина. Бетин был отмечен за свои достижения в сфере труда и многолетнюю преданную работу. В настоящее время он занимает должность директора центра экономических исследований рыбного

Правительству Тамбовской области вновь не удалось получить кредит

27 мая 2023
0
На двух электронных аукционах, организованных Правительством Тамбовской областью для получения кредита, не поступило ни одной заявки. Аукционы завершились 26 мая. Важно отметить, что правительство региона планировало получить более 2,3 миллиарда рублей в кредит у банков на срок 365 дней.

В микрорайоне «Пехотка» в Тамбове хотят открыть модульный спортзал

26 мая 2023
0
Максим Егоров глава Тамбовской области, регулярно проводит еженедельные личные приёмы для граждан. На последнем приёме обратились жители Тамбова и Жердевки с разными проблемами.

Количество посещений библиотек превысило 5,3 миллиона человек

26 мая 2023
0
В Тамбовской областной научной библиотеке имени Пушкина сегодня было отмечено празднование Общероссийского Дня библиотек. Этот праздник был установлен Указом президента России 27 мая 1995 года и отмечается в память о дне основания первой государственной общедоступной библиотеки России в 1795 году,
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги