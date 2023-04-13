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Прокуратура добивается капремонта фасада дома № 131 по ул. Чичканова
Сегодня, 10:17
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После того, как жители многоквартирного дома № 131 на улице Чичканова в городе Тамбове и депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров обратились с запросом, прокуратура рассмотрела ситуацию и пришла к выводу, что неоднократный перенос капитального ремонта фасада дома является незаконным.
Прокуратура ссылается на статьи 168 Жилищного кодекса РФ, которые запрещают внесение изменений в региональную программу, предусматривающие перенос срока капитального ремонта, без согласия собственников. Однако, в данном случае, собственники не принимали решения о переносе. Решение было принято руководством «Фонда капитального ремонта Тамбовской области».
В начале апреля текущего года, проведено обследование состояния фасада и конструкции дома. Комиссионное обследование провели представители прокуратуры, НО «Фонд капитального ремонта Тамбовской области», управляющей компании — ООО «ТСЖ», Министерства государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области, МКУ «Дирекция жилищных услуг» и собственников МКД.
В результате обследования было выявлено множество дефектов фасада дома: некачественная заделка межпанельных швов, сколы и трещины в покрытии, арматура видна. Это свидетельствует о необходимости проведения ремонтных работ. Тем не менее, срок проведения ремонта неоднократно сдвигался.
«Установлено, что НО-«Фонд капитального ремонта» в нарушение ЖК РФ неоднократно осуществлялся перенос сроков проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома, что влечёт дальнейший износ конструкций указанного МКД», — говорится в документе прокуратуры.
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