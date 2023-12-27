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Из-за «косяков» застройщика в Тамбове без отопления может остаться многоквартирный дом

Сегодня, 12:16
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Из-за «косяков» застройщика в Тамбове без отопления может остаться многоквартирный домЖильцы здания № 10 на Запрудном проезде в Тамбове столкнулись с серьезной проблемой, которая грозит лишить их горячей воды и отопления в холодное время года. Несмотря на зимний период, жители вынуждены были высказать свою беспокойство через многочисленные жалобы в различные органы.

Данный многоквартирный дом был построен недавно и введен в эксплуатацию в 2019 году. Два заводских автономных котельных, установленных застройщиком, предназначены для обеспечения теплом двух подъездов. Однако по мнению жильцов, на момент сдачи котельные были неработоспособными или имели дефекты. Тем не менее, здание было принято к эксплуатации. На данный момент управление домом осуществляется ООО УК «Город 68».

Вскоре выяснилось, что теплообменники нуждаются в замене из-за дефектов. Поскольку по договору застройщик обязан был предоставить гарантийное обслуживание, котельные не были переданы управляющей компании. После трех лет они все же переданы, но уже требуют ремонта, а некоторые элементы нуждаются в замене, как подтвердили проверки министерств и прокуратуры.

В ответе от Жилтехнадзора говорится: «25.10.2023 г. было проведено обследование многоквартирного дома 10 по Запрудному проезду в Тамбове, в ходе которого выявлено, что в крышной котельной, обслуживающей 1 и 2 подъезды, один из трех котлов разобран сотрудниками обслуживающей организации. На разобранном котле обнаружены микротрещины, через которые происходит утечка теплоносителя, также произведен демонтаж одного из насосов, подающего воду в котел для нагрева».

Изначально предложено было провести ремонт за счет владельцев жилых помещений, с оценочной стоимостью 1,5 миллиона рублей. Эта сумма должна была быть распределена между собственниками пропорционально площади их владений с последующими равными платежами в течение трех месяцев, как указано в протоколе № 3 общего собрания от 06.10.2023 г. Однако позже жильцы отказались от этого решения.

ООО УК «Город 68» обратилась в арбитражный суд с иском к подрядной организации ООО «Система» в связи с некачественным обслуживанием крышной котельной. В то время как компании решают в суде вопрос о том, кто будет оплачивать и ремонтировать проблемное оборудование, жильцы уже остаются без горячей воды и рискуют лишиться отопления, если проблема не будет решена в ближайшее время.

Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы, лидер фракции КПРФ Артем Александров, также включился в решение данной проблемы.
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