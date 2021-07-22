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В центре Тамбова жильцы дома живут без горячей воды
Вчера, 15:45
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В Тамбове жильцы многоквартирного дома № 119 по ул. Советской больше года живут без нормального горячего водоснабжения. Проблема началась весной прошлого года и до сих пор тянется. Как рассказали местные жители, люди обращались во всевозможные инстанции: управляющую компанию ООО «УК Центральная», управление государственного жилищного надзора, главе города, губернатору.
Весной текущего года наметилось решение вопроса. Собственники на общем собрании решили заменить розлив горячего водоснабжения, за счет средств текущего ремонта, направив на работы 640 тыс. рублей, утвердили подрядчика ООО «ОЖЭК». Руководитель управляющей компании пообещал в кратчайшие сроки приступить к работам, но до сих пор они не начались.
Вчера председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с местными жителями.
«Согласно последнему ответу директора ООО «УК Центральная» договор с порядной организаций в стадии согласования. Очень интересно, учитывая, что еще весной была утверждена смета, решены технические вопросы и подрядчик аффилированная с ООО «УК Центральная» организация. Какие могут быть проблемы? Наблюдается затягивание решения проблемы жильцов дома, которые в центре города больше года живут без горячей воды», - отмечает Артем Александров.
Жители, с их слов, уже совсем отчаялись. Многие ставят водонагреватели, председатель комитета пообещал оказать содействие для скорейшего решения вопроса.
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