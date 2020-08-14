Жители дома по ул. Новикова-Прибоя потребуют от властей решить проблему с горячей водой Комментариев: 0



В целом состояние общего имущества многоквартирного дома удовлетворительным назвать сложно: в подвале протекают инженерные сети, ветхая электрика вот-вот может привести к короткому замыканию.



Горячее водоснабжение на вышеуказанный жилой дом подается от муниципальной котельной. Одни специалисты говорят, что необходимо провести работы по врезке под манометр горячего водоснабжения до вводной задвижки на вводе в здание. Другие отмечают, что проблема в отсутствии линии рециркуляции на тепловых сетях и в самом доме.



Вчера по итогам встречи жильцы дома решили идти на прием к главе города Тамбова, поскольку именно органы местного самоуправления отвечают за организацию горячего водоснабжения в муниципальном образовании.



«В доме проживает много детей, пенсионеров, есть инвалиды, которые стали заложниками халатного отношения коммунальных служб к судьбе жильцов. Организации валят друг на друга. На собрании жильцы дома приняли решение идти инициативной группой на приём к главе города Тамбова, чтобы при содействии высшего должностного лица муниципалитета решение проблемы сдвинулось с мертвой точки. Если по тем или иным причинам встреча не состоится или не будут приняты конкретные меры по решению проблемы, жители готовы выйти на улицу, чтобы их услышали», — отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, который встретился с горожанами. В Тамбове в пятиэтажке на улице Новикова-Прибоя, 51/2 серьёзные проблемы с горячим водоснабжением, точнее с весны она просто отсутствует. Местные жители, куда только не обращались, к ним приезжали всевозможные комиссии, но проблема до сих пор не решена.В целом состояние общего имущества многоквартирного дома удовлетворительным назвать сложно: в подвале протекают инженерные сети, ветхая электрика вот-вот может привести к короткому замыканию.Горячее водоснабжение на вышеуказанный жилой дом подается от муниципальной котельной. Одни специалисты говорят, что необходимо провести работы по врезке под манометр горячего водоснабжения до вводной задвижки на вводе в здание. Другие отмечают, что проблема в отсутствии линии рециркуляции на тепловых сетях и в самом доме.Вчера по итогам встречи жильцы дома решили идти на прием к главе города Тамбова, поскольку именно органы местного самоуправления отвечают за организацию горячего водоснабжения в муниципальном образовании., — отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, который встретился с горожанами.



