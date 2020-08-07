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» » Сергей Попов: «Проблема с Водоканалом у нас стала уже городской»

Сергей Попов: «Проблема с Водоканалом у нас стала уже городской»

Сегодня, 16:23
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Сергей Попов: «Проблема с Водоканалом у нас стала уже городской»Жители целого микрорайона в городе Тамбове по ул. Мичуринская от 24 школы и до бульвара Энтузиастов мучаются с водоснабжением, точнее его отсутствием. В многоквартирных домах начиная с 3 этажа, практически полностью отсутствует холодная вода.

По словам жителей микрорайона ресурсопоставщик - АО «ТКС» игнорирует проблему и не предпринимает никаких действий для ее устранения.

«До четвертых этажей вода вообще не доходит, давления нет, на третьих чуть меньше, но хотя бы есть», - рассказала «ПроТамбову» домком Мичуринской, 86 Наталья Валетова.

При содействии управляющей организации, жильцы поменяли инженерные сети в домах, но проблема от этого не решилась.

«Проблема с Водоканалом у нас стала уже городской. Наши коллеги из управляющих организаций, работающие в южной части города, говорят о том, что ситуация до маразма — вода жителям дается по часам», — отмечает руководитель ООО «ТСЖ» Сергей Попов.

В АО «ТКС» признают проблему, но когда она будет решена, ответа не дают.
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Сергей Попов: «Проблема с Водоканалом у нас стала уже городской»

Сегодня, 16:23
0
Жители целого микрорайона в городе Тамбове по ул. Мичуринская от 24 школы и до бульвара Энтузиастов мучаются с водоснабжением, точнее его отсутствием. В многоквартирных домах начиная с 3 этажа, практически полностью отсутствует холодная вода.

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