Сергей Попов: «Проблема с Водоканалом у нас стала уже городской» Комментариев: 0



По словам жителей микрорайона ресурсопоставщик - АО «ТКС» игнорирует проблему и не предпринимает никаких действий для ее устранения.



«До четвертых этажей вода вообще не доходит, давления нет, на третьих чуть меньше, но хотя бы есть», - рассказала «ПроТамбову» домком Мичуринской, 86 Наталья Валетова.



При содействии управляющей организации, жильцы поменяли инженерные сети в домах, но проблема от этого не решилась.



«Проблема с Водоканалом у нас стала уже городской. Наши коллеги из управляющих организаций, работающие в южной части города, говорят о том, что ситуация до маразма — вода жителям дается по часам», — отмечает руководитель ООО «ТСЖ» Сергей Попов.



В АО «ТКС» признают проблему, но когда она будет решена, ответа не дают. Жители целого микрорайона в городе Тамбове по ул. Мичуринская от 24 школы и до бульвара Энтузиастов мучаются с водоснабжением, точнее его отсутствием. В многоквартирных домах начиная с 3 этажа, практически полностью отсутствует холодная вода.По словам жителей микрорайона ресурсопоставщик - АО «ТКС» игнорирует проблему и не предпринимает никаких действий для ее устранения., - рассказала «ПроТамбову» домком Мичуринской, 86 Наталья Валетова.При содействии управляющей организации, жильцы поменяли инженерные сети в домах, но проблема от этого не решилась., — отмечает руководитель ООО «ТСЖ» Сергей Попов.В АО «ТКС» признают проблему, но когда она будет решена, ответа не дают.



