В Тамбове суд начал рассматривать требования о демонтаже торговых павильонов возле исторических Торговых рядов Комментариев: 0



Истцом выступает ООО «ГК Реновация», ответчиками — ООО «Тамбовский центральный рынок» и администрация Тамбова. В качестве третьих лиц в деле участвуют прокуратура Тамбовской области и департамент по государственной охране объектов культурного наследия региона.



Напомним, в августе 2025 года «ГК Реновация» приобрела комплекс Торговых рядов общей площадью около 6,9 тыс. квадратных метров за 20,9 млн рублей. Вместе с историческим объектом инвестору были переданы в аренду земельные участки общей площадью 0,59 гектара.



На очередном заседании компания попросила отложить рассмотрение дела, поскольку не успела подготовить полный комплект схем и документов, необходимых для обоснования своих требований. В частности, речь идёт о размещении нестационарных торговых объектов и организации территории, необходимой для проведения реставрации.



Одновременно инвестор уточнил исковые требования. Теперь компания просит обязать Центральный рынок демонтировать ряд торговых объектов, а также запретить размещение новых конструкций, которые могут препятствовать работам по сохранению памятника архитектуры.



Представители Центрального рынка выступили против. По их мнению, истец не представил достаточных доказательств того, что конкретные павильоны действительно мешают проведению работ. Кроме того, ответчик указал, что часть спорных объектов может принадлежать третьим лицам.



В итоге суд частично удовлетворил ходатайство. Требования о демонтаже ряда нестационарных торговых объектов и запрете размещения препятствующих работам конструкций будут рассмотрены по существу. А вот вопрос об установлении сервитута суд пока рассматривать отказался, указав, что инвестор сможет обратиться с таким требованием отдельно после подготовки необходимых документов.



Как следует из охранного обязательства, проектная документация по реставрации Торговых рядов должна быть подготовлена до 31 декабря 2026 года. Проведение противоаварийных мероприятий запланировано до 1 июля 2027 года, а полностью завершить восстановление исторического комплекса предполагается к концу 2029 года.



Ранее «Вердикт» сообщал, что спор между инвестором, Центральным рынком и администрацией города касается организации так называемого коридора безопасности вокруг объекта культурного наследия и условий, необходимых для проведения реставрационных работ. В Арбитражном суде Тамбовской области состоялось очередное заседание по спору вокруг территории объекта культурного наследия «Торговые ряды» на улице Коммунальной. Как сообщает деловое издание «Вердикт», инвестор исторического комплекса добивается демонтажа части торговых объектов, которые, по его мнению, мешают проведению реставрационных работ.Истцом выступает ООО «ГК Реновация», ответчиками — ООО «Тамбовский центральный рынок» и администрация Тамбова. В качестве третьих лиц в деле участвуют прокуратура Тамбовской области и департамент по государственной охране объектов культурного наследия региона.Напомним, в августе 2025 года «ГК Реновация» приобрела комплекс Торговых рядов общей площадью около 6,9 тыс. квадратных метров за 20,9 млн рублей. Вместе с историческим объектом инвестору были переданы в аренду земельные участки общей площадью 0,59 гектара.На очередном заседании компания попросила отложить рассмотрение дела, поскольку не успела подготовить полный комплект схем и документов, необходимых для обоснования своих требований. В частности, речь идёт о размещении нестационарных торговых объектов и организации территории, необходимой для проведения реставрации.Одновременно инвестор уточнил исковые требования. Теперь компания просит обязать Центральный рынок демонтировать ряд торговых объектов, а также запретить размещение новых конструкций, которые могут препятствовать работам по сохранению памятника архитектуры.Представители Центрального рынка выступили против. По их мнению, истец не представил достаточных доказательств того, что конкретные павильоны действительно мешают проведению работ. Кроме того, ответчик указал, что часть спорных объектов может принадлежать третьим лицам.В итоге суд частично удовлетворил ходатайство. Требования о демонтаже ряда нестационарных торговых объектов и запрете размещения препятствующих работам конструкций будут рассмотрены по существу. А вот вопрос об установлении сервитута суд пока рассматривать отказался, указав, что инвестор сможет обратиться с таким требованием отдельно после подготовки необходимых документов.Как следует из охранного обязательства, проектная документация по реставрации Торговых рядов должна быть подготовлена до 31 декабря 2026 года. Проведение противоаварийных мероприятий запланировано до 1 июля 2027 года, а полностью завершить восстановление исторического комплекса предполагается к концу 2029 года.Ранее «Вердикт» сообщал, что спор между инвестором, Центральным рынком и администрацией города касается организации так называемого коридора безопасности вокруг объекта культурного наследия и условий, необходимых для проведения реставрационных работ.



