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Центр Тамбова освобождают от киосков: продолжается демонтаж НТО
Сегодня, 10:48
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В Тамбове продолжается масштабная работа по очищению исторического центра города от нестационарных торговых объектов (НТО). Демонтаж ведётся в рамках постановления городской администрации, в котором закреплён перечень улиц, где установка временных конструкций запрещена.
Как сообщили в мэрии, часть владельцев киосков и павильонов добровольно согласились с требованиями и самостоятельно убрали свои торговые точки. Так, на прошлой неделе были демонтированы НТО по адресам: улица Базарная, 115, а также Советская, 24 и 182.
С начала 2025 года в центральной части города было ликвидировано 35 объектов, нарушающих архитектурный облик и правила благоустройства. Муниципальные власти подчёркивают, что основная цель — сохранить эстетическую целостность городской среды, особенно в районах с исторической застройкой.
Решение о запрете размещения НТО на ряде улиц принималось по итогам общественных обсуждений, в которых активно участвовали горожане, представители бизнеса, архитекторы и градозащитники. В итоговый список попали 21 участок, включая ключевые магистрали: Советскую, Интернациональную, Октябрьскую и другие.
Работа по демонтажу будет продолжена в плановом порядке. Городская администрация призывает предпринимателей самостоятельно убрать незаконные объекты, чтобы избежать административных мер и расходов на принудительный снос.
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