В центре Тамбова запретили размещать нестационарные торговые объекты Комментариев: 0



Запрет на торговлю из киосков распространяется на следующие улицы:



Студенецкая набережная (от Пролетарской до Советской)

Студенецкая (от Пролетарской до Советской)

Октябрьская

Пятницкая

Красная

Коммунальная

Привокзальная площадь

Сергея Рахманинова

Карла Маркса (от Пензенской до Астраханской)

Степана Разина

Державинская

Московская (от пересечения с Советской до пересечения с Б. Васильева)

М. Горького (от Пролетарской до Советской)

Архиепископа Луки

Лермонтовская (от Пролетарской до Набережной)

Пролетарская (от Пензенской до Интернациональной)

Базарная (от Пензенской до Октябрьской, от Коммунальной до Лермонтовской)

Интернациональная (от Железнодорожной до Советской)

Мичуринская (от Пензенской до Советской)

Носовская

Советская (от Комсомольской площади до Уборевича)

Решение было принято после длительного обсуждения, которое началось осенью прошлого года и включало консультации с представителями предпринимательского сообщества и общественниками. Обсуждалось влияние ларьков и павильонов на внешний вид улиц и потребительский спрос на их продукцию.



Целью данного запрета является улучшение эстетического облика города и повышение качества жизни горожан, что, как надеется администрация, принесет позитивные изменения в городской среде. Глава администрации Тамбова Максим Косенков подписал постановление, запрещающее размещение нестационарных торговых объектов в центре города. Список улиц, на которых киоски и павильоны будут запрещены, опубликован и охватывает значительную часть центральных улиц.Запрет на торговлю из киосков распространяется на следующие улицы:Студенецкая набережная (от Пролетарской до Советской)Студенецкая (от Пролетарской до Советской)ОктябрьскаяПятницкаяКраснаяКоммунальнаяПривокзальная площадьСергея РахманиноваКарла Маркса (от Пензенской до Астраханской)Степана РазинаДержавинскаяМосковская (от пересечения с Советской до пересечения с Б. Васильева)М. Горького (от Пролетарской до Советской)Архиепископа ЛукиЛермонтовская (от Пролетарской до Набережной)Пролетарская (от Пензенской до Интернациональной)Базарная (от Пензенской до Октябрьской, от Коммунальной до Лермонтовской)Интернациональная (от Железнодорожной до Советской)Мичуринская (от Пензенской до Советской)НосовскаяСоветская (от Комсомольской площади до Уборевича)Решение было принято после длительного обсуждения, которое началось осенью прошлого года и включало консультации с представителями предпринимательского сообщества и общественниками. Обсуждалось влияние ларьков и павильонов на внешний вид улиц и потребительский спрос на их продукцию.Целью данного запрета является улучшение эстетического облика города и повышение качества жизни горожан, что, как надеется администрация, принесет позитивные изменения в городской среде.



