Новогодние утренники будут проводить без родителей 0 В Тамбовской области с 20 декабря разрешили проводить в детских садах новогодние утренники, но без участия родителей.

Тамбовские лесхозы стали больше производить лесопильной продукции 0 За 11 месяцев 2020 года лесхозы Тамбовской области произвели 27 тысяч кубометров лесопильной продукции, что превышает объемы прошлого года.

В Тамбове проводят рейды по парковкам на «зеленых зонах» 0 По поручению временно исполняющего обязанности главы города Максима Косенкова в городе Тамбове совместно с представителями полиции проводят рейды по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства в части парковок автомобилей на «зеленых зонах».

В Тамбове демонтируют торговые павильоны 0 В городе Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных торговых павильонов, работу проводит профильный комитет администрации города Тамбова.

Учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучение 0 На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти города Тамбова приняли решение с 14 по 25 декабря перевести учащихся общеобразовательных учреждений с 5 по 11 классы на дистанционное обучение.

Сотрудник ДПС попался на взятке, ему грозит суд 0 Направлено в суд уголовное дело в отношении старшего инспектора ДПС, которого обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

С 15 декабря начнут работу елочные базары 0 В городе Тамбове елочные базары начнут свою работу с 15 декабря, всего в областном центре будет 85 мест продажи новогодних деревьев.

Тамбовских переписчиков обеспечат отпугивателями для собак 0 Весной следующего года пройдёт основной этап всероссийской переписи населения.

Из-за коронавируса прекращают работу некоторые автобусные маршруты 0 Отрасль пассажирских перевозок города Тамбова переживает сложное время. Некоторые перевозчики, из-за снижения пассажиропотока, приостанавливают (сокращают) движение транспорта на отдельных маршрутах, убытки тянут предприятия на дно.

В тамбовской больнице создали очередное ковид-отделение 0 На базе больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова принято решение развернуть отделение на 30 коек для лечения больных коронавирусом. Всего будет задействовано 30 работников медперсонала.

МЧС вновь предупредил об аномально холодной погоде 0 В Тамбовской области в ближайшие дни морозы не будут ослабевать. В период с 9 по 11 декабря среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на семь и более градусов.

Родители просят ввести дистанционное обучение для школьников 0 Родители учащихся младших классов школы № 31 города Тамбова просят властей ввести дистанционное обучение для их детей, которые учатся во вторую смену.

В Сосновском районе планируют построить «Серебряную долину» 0 В рамках государственно-частного партнерства в Сосновском районе в селе Отъяссы планируют построить комплекс для сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста «Серебряная долина».

АО «ТКС» грозит очередной штраф за невосстановленное благоустройство 0 Тамбовские коммунальные системы силами подрядчика заменили участок коллектора по ул. Гастелло в городе Тамбове, но своей нерасторопностью создали проблему дорожного характера.

В Рассказовском районе хотят расширить свиноводческий комплекс 0 В связи с планами ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс» (общество принадлежит датской компании «Гудвэлли») расширить свиноводческий комплекс будут проведены общественные слушания.

В Тамбовской области увеличилась смертность населения 0 По информации Тамбовстата в Тамбовской области по сравнению с январем-сентябрем 2019 года количество умерших в январе-сентябре 2020 увеличилось на 732 человека (6,4%) и составило 12,2 тыс. человек.

В Рассказово продолжается строительство ФОКа 0 В городе Рассказово продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на базе стадиона «Спартак».

В Тамбове стартует сезон массового катания 0 С 7 декабря на базе катка «Державинский» стартует сезон массового катания на коньках.

Попал под запрет выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом или в офис 0 Администрация Тамбовской области приняла новые ограничения в рамках противодействия коронавирусной инфекции. В частности, даны разъяснения по поводу предновогодних ограничений.

У 20 детей выявлен коронавирус 0 Практически каждый день статистика по коронавирусу бьет негативные рекорды. Сегодня в регионе зарегистрировали 131 новый случай заболевания, в том числе у 20 детей. Прибывших из других субъектов РФ нет, все больные контактные с заболевшими.