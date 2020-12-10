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В Тамбове демонтируют торговые павильоны
10 декабря 2020
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В городе Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных торговых павильонов, работу проводит профильный комитет администрации города Тамбова. На днях с улиц областного центра убрали ещё 2 незаконно установленных торговых объекта.
В частности торговые объекты с ул. Полынковская, 102-104 и Пушкарская, 45 вывез сам собственник. В противном случае павильоны были демонтированы по решению суда с взысканием судебных издержек.
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