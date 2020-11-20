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В Тамбове демонтируют незаконные рекламные конструкции
Вчера, 09:19
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Сотрудники муниципального предприятия «Спецтехуниверсал» продолжают работу по демонтажу самовольных рекламных конструкций в городе Тамбове. В частности, была демонтирована конструкция (рекламный щит) на бульваре Энтузиастов.
На сайте администрации города в разделе профильного комитета публикуют фотографии рекламных объектов, которые подлежат сносу. Если хозяин не находится в течение 30 дней, как в этом случае, конструкцию демонтируют.
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