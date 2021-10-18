В Тамбове продолжают сносить самовольно установленные киоски 0 Продолжается работа по демонтажу самовольно установленных торговых киосков в городе Тамбове.

Жители 1-Полковой о стройке по соседству: «даже дом подпрыгивает» 0 Жильцы домов в районе улиц Подвойского и 1-й Полковой в Тамбове, выступают против строительства дороги рядом с их домами. К строящейся многоэтажке на ул. Подвойского, 6 проложили подъездную дорогу прям по зеленой зоне, в нескольких метрах от существующей застройки.

Коммунисты намерены добиваться возвращения депутатского мандата 0 На днях Тамбовский областной суд вынес решение по заявлению регионального отделения КПРФ об отмене постановления избиркома в части распределения депутатских мандатов.

В тамбовских ТРЦ введут пропускной режим 0 В администрации города Тамбова приняли решение ввести с 20 октября в торгово-развлекательных центрах пропускной режим. Чтобы зайти, нужно обязательно надевать защитные маски.

Тамбовская область увеличила экспорт мяса на 45 процентов 0 С начала года Тамбовская область увеличила экспорт мяса на 45 процентов по сравнению с периодом прошлого года. Основная доля приходится на экспорт свинины – 23,8 тысячи тонн (рост составил 9,4 процента), птицы -13,1 тысячи тонн (рост в 4 раза).

Найден очередной труп в Жердевском районе 0 На днях в Жердевском районе Тамбовской области в пруду Поливной, в нескольких километрах от поселка Максим Горький, водолазами был найден ещё один скелет человека. Ранее в пруду поселка был найден труп в автомобиле.

Хоккейным болельщикам разрешили посещать домашние матчи 0 Для хоккейных болельщиков из Тамбова сделали послабления, им разрешили посещать домашние матчи местного клуба.

Для чиновников хотят ввести KPI 0 Врио главы Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой ввести для чиновников ключевые показатели эффективности, - сообщает ТАСС.

Тысячи жителей области проживают в непригодных условиях 0 Одной из наиболее острых социальных проблем в Тамбовской области является улучшение жилищных условий. Более 2,3 тысяч жителей регион в настоящее время проживают в аварийных и непригодных для постоянного проживания домов. Всего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 22,0 тыс.

Тамбовский «средневековый замок» продадут за 10,5 млн руб. 0 На торги выставлено здание бывшего аграрного училища в поселке Чакино Ржаксинского района Тамбовской области за 10,5 млн руб. Чакинский аграрный техникум – один из старейших не только в Тамбовской области, но и в Черноземье. Был построен вначале 20 века в стиле английского романтизма, поэтому его

Стартовала Всероссийская перепись населения 0 С 18 октября до 14 ноября в Тамбовской области пройдет Всероссийская перепись населения. Жители регионам могут заполнить переписной лист на портале Гoсуслуг или к ним может прийти переписчик.

В Тамбовской области ужесточили антиковидные ограничения 0 В Тамбовской области вводят новые антиковидные ограничения. Лицам пенсионного возраста запретили посещать культурно-досуговые мероприятия, организуемые клубами, центрами и так далее. Под запрет для всех попали и дискотеки. Кафе не смогут работать с 3:00 до 7:00.

Заместителя директора Котовского индустриального техникума будут судить 0 В суд будет передано уголовное дело в отношении заместителя директора Котовского индустриального техникума, обвиняемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Роспотребнадзор: такой сложной ситуации по коронавирусу не было никогда 0 В администрации Тамбовской области прошло совещание, посвящённое эпидемиологической ситуации, которая день ото дня ухудшается. По словам руководителя Роспотребнадзора по Тамбовской области Владимира Агафонова такой сложной ситуации по коронавирусу в регионе не было никогда.

Тамбовский застройщик выкупает долги «Волковского спиртзавода» 0 В деле о банкротстве Волковского спиртзавода расположенного на юге Тамбова вступает новый игрок – ООО «Тамбовстарстрой», общество возглавляет небезызвестный строитель Юрий Гончаров. Строительная организация заявила о готовности покрыть долги предприятия. Лишь перед налоговиками долг превышает

Главы региона оставил на прежних постах всех заместителей 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров оставил на прежних постах всех заместителей, которые работали в прежней команде губернатора.

Работники водоканала требуют улучшений условий труда 0 В Тамбовской области на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по состоянию на конец 2020 года, было занято почти 30 тыс. человек. Одной из основных причин неблагоприятных условий труда является наличие на предприятиях значительной доли изношенного оборудования. Степень износа

Осужден бывший замдиректора АО «Корпорация развития Тамбовской области» 0 Вынесен обвинительный приговор бывшему первому заместителю генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области», которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

К приезду губернатора в Котовске нарисовали разметку прямо поверх грунтовой дороги 0 Вчера врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил с рабочим визитом Котовск, который постарался посетить как можно больше объектов: очистные сооружения, парк культуры и отдыха, стадион, аварийные дома, всем известные новые модульные котельные и другие места.

Бездомных собак отпускают в среду обитания, откуда изъяли 0 В связи с массовыми обращениями в СУ СК России по Тамбовской области разъяснили, куда обращаться для отлова безнадзорных собак.