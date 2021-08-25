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В Тамбове снесут 82 торговых павильона
Врип главы города Тамбова Максим Косенков принял решение документ о порядке сноса самовольно установленных торговых объектов. По итогам рейдов в областном центре акты составили на 82 таких объекта.
Вначале собственникам самовольно установленных конструкций внесут представление о добровольном сносе конструкций. В случае невыполнения требований чиновников о демонтаже городские службы осуществят снос и перемещение объекта на оборудованную охраняемую площадку.
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В Тамбовской области с 29 августа по 7 сентября в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Моршанске, а также в Тамбовском, Староюрьевском, Моршанском, Сосновском, Никифоровском и Первомайском районах с 08 до 20 часов на отдельных территориях запретят продажу алкогольной продукции.
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