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Завтра завершится отопительный сезон в Тамбове
Врип главы города Тамбова Максим Косенков подписал постановление о завершении с 15 апреля отопительного сезона в областном центре. «На сегодняшний день среднесуточная температура установилась значительно выше нулевой отметки даже в ночные часы», -
отметил руководитель города.
Переговоры с поставщиками ресурсов проведены.
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Врип главы города Тамбова Максим Косенков подписал постановление о завершении с 15 апреля отопительного сезона в областном центре.
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