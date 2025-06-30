Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

Концерт «Героям нашей земли» прошёл в госпитале для ветеранов в Тамбове

Ночная атака дронов на Тамбовскую область отражена

В Тамбовской области досрочные выборы губернатора пройдут 14 сентября 2025 года

В Тамбове вновь объявили торги на благоустройство сквера «Гармония» — уже третий подряд

Тамбов без воды: ликвидация двух крупных аварий продолжается

Экс-вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов арестован по делу о взятке в особо крупном размере

В Тамбове обсудили, как сохранить суверенитет в условиях глобализации

В Тамбове обсудили цифровизацию и кадровые вызовы дорожной отрасли

В Тамбове стартовала международная конференция по вопросам права и суверенитета

В Тамбове состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

» » Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

Сегодня, 09:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в ТамбовеКомпания «Тамбовпромстрой», которая в настоящее время ведёт ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади, получила ещё один муниципальный контракт — теперь на благоустройство сквера в районе улицы Тамбовские зори. Об этом сообщили в администрации города.

Изначально сквер планировали построить ещё в 2023 году, однако первый подрядчик, подмосковная фирма «Стройдомсервис», не справилась с выполнением работ. Эта же компания ранее провалила реализацию проекта сквера «Гармония». Стоимость контракта на момент заключения превышала 45 миллионов рублей.

Теперь завершение всех запланированных работ поручено «Тамбовпромстрою». Согласно условиям контракта, компания должна за три месяца обустроить территорию: уложить плитку, провести освещение и установить систему видеонаблюдения. Среди объектов благоустройства — детский комплекс «Космос», спортивная площадка с уличными тренажёрами, хоккейная коробка, скалодром, канатный городок, качели, столы для настольного тенниса, а также скамейки, урны и навесы. Дополнительно подрядчик обязан озеленить сквер: уложить газоны и высадить 150 деревьев, по 50 лип, клёнов и берёз.

Компания, ранее известная под названием «Пандора Групп», уже фигурировала в скандалах, связанных с благоустройством дворов в 2022 году. Весной 2024 года в отношении организации возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в рамках реализации муниципальной программы. Несмотря на смену названия, состав руководства остался прежним — директором остаётся Александр Погуляев.

В параллель с новым проектом «Тамбовпромстрой» продолжает работы на Привокзальной площади. Реставрация фонтана «Дружба народов» также идёт с задержками, которые в мэрии объясняют неблагоприятными погодными условиями. Стоимость этого контракта составляет 74 миллиона рублей. Остаётся надеяться, что в случае со сквером подрядчику удастся соблюсти сроки и реализовать проект без новых проблем.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Мичуринске подрядчика уличили в хищении 7,5 млн рублей при благоустройств ...

Для создания сквера «Гармония» в Тамбове нашли нового подрядчика из Московс ...

В Тамбове расторгли контракт на благоустройство сквера «Семейный»

В Тамбове вновь объявили торги на благоустройство сквера «Гармония» — уже т ...

В Тамбове сорваны сроки благоустройства сквера «Гармония» за 29 миллионов р ...

С третьей попытки: в Тамбове выбрали нового подрядчика для сквера «Гармония ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Путин обсудил с Евгением Первышовым итоги полугодия и приоритеты развития Тамбовской области

Сегодня, 09:56
0
Президент России Владимир Путин принял в Кремле с рабочим докладом временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Глава государства поинтересовался, как проходит адаптация нового руководителя, назначенного на пост около полугода назад.

Разработкой территориальной схемы обращения с отходами в Тамбовской области займётся компания из Татарстана

Сегодня, 09:55
0
Победителем открытого конкурса на создание территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) для Тамбовской области стало ООО «Эттон-Центр» из Татарстана. Контракт с компанией заключён региональным министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

Сегодня, 09:45
0
Компания «Тамбовпромстрой», которая в настоящее время ведёт ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади, получила ещё один муниципальный контракт — теперь на благоустройство сквера в районе улицы Тамбовские зори. Об этом сообщили в администрации города.

«Новые люди» и ветераны боевых действий Тамбовской области провели акцию памяти

Вчера, 20:40
0
В Мичуринске 1 июля состоялось мероприятие, посвященное чествованию ветеранов боевых действий. Инициатором акции памяти выступило Мичуринское местное отделение общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», мероприятие поддержали администрация Мичуринска и

Парк при «Усадьбе Асеевых» в Тамбове планируют передать региону для надлежащего ухода и благоустройства

Вчера, 10:53
0
Власти Тамбовской области готовятся принять на свой баланс парк, расположенный на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Как сообщил и. о. министра туризма региона Станислав Дзасохов, процесс передачи земли из федеральной собственности в региональную вступил в финальную фазу согласований

Дело о банкротстве «Альянсстройсервис» в Тамбове прекращено

Вчера, 10:41
0
Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в резонансном деле о банкротстве компании «Альянсстройсервис», которую связывают с бизнес-группой предпринимателя Александра Жупикова. Согласно опубликованному решению, производство прекращено по инициативе самой компании после полного погашения

Жители Тамбовской области направили более тысячи обращений в ЦУР за неделю

Вчера, 09:47
0
С 21 по 27 июня Центр управления регионом Тамбовской области зарегистрировал 1171 обращение от жителей, поступившее через официальные страницы органов власти и госучреждений в социальных сетях, а также через личные сообщения. Все заявки были переданы соответствующим ведомствам для оперативного

Россельхозбанк запускает акцию по накопительным счетам

30 июня 2025
0
Держатели дебетовых и кредитных карт РСХБ и обладатели накопительного счета уже могут поднять ставку по счету до 20,25% годовых

С третьей попытки: в Тамбове выбрали нового подрядчика для сквера «Гармония»

30 июня 2025
0
В Тамбове завершились торги по выбору подрядной организации для реализации проекта сквера «Гармония», который планируется обустроить на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель из областного центра Левон Даниелян. Он предложил выполнить

В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка

30 июня 2025
0
В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка (РСХБ). Мероприятие реализовано с целью поддержки агро-IT стартапов и развития аграрного сектора Тамбовской области. Участниками встречи стали врио заместителя главы региона Николай Федосеенков, представители органов

В Тамбовской области возбуждено дело о повреждении мемориала в честь павших героев войны

30 июня 2025
0
В Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального комплекса, посвящённого воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Центр культурного развития в Тамбове вновь остался без подрядчика

30 июня 2025
0
Проект строительства Центра культурного развития в Тамбове вновь застопорился: объявленные 26 мая открытые торги не привели к заключению контракта. На конкурс поступила лишь одна заявка, однако она была отклонена из-за несоответствия установленным требованиям. Таким образом, объект по-прежнему

Тамбовский «Спартак» уступил «Динамо-СПб» в драматичном матче с удалением тренеров

29 июня 2025
0
На стадионе «Спартак» в Тамбове состоялся матч Первенства Второй лиги Дивизиона Б, в котором местная команда принимала гостей из Санкт-Петербурга — «Динамо-СПб». Встреча завершилась минимальным поражением хозяев — 0:1.

В Тамбове и области ограничено купание на ряде пляжей из-за загрязнения воды

29 июня 2025
0
Роспотребнадзор по Тамбовской области опубликовал результаты очередного лабораторного контроля качества воды в популярных местах летнего отдыха. Проверка выявила серьёзные отклонения от санитарных норм сразу на нескольких пляжах, в связи с чем жителям не рекомендуется купаться в этих зонах.

В Тамбове вынесен приговор по делу о гибели женщины в Асеевском парке

29 июня 2025
0
Суд в Тамбове огласил приговор по делу о трагедии, произошедшей летом 2022 года в Асеевском парке. Как сообщает прокуратура Тамбовской области, виновной признана сотрудница Межрегионального управления Росимущества, курирующего Тамбовскую и Липецкую области. За халатность, повлекшую смерть и тяжкий

В Тамбове выявлены серьёзные проблемы в системе водоотведения

28 июня 2025
0
27 июня представители Тамбовской городской Думы совместно с сотрудниками администрации и Водоканала провели выездной осмотр объектов водоотведения, вызывающих опасения. В рамках инспекции участники посетили отремонтированный участок канализационного коллектора на улице Астраханской, а затем выехали

Обязательное чипирование собак в Тамбовской области

28 июня 2025
0
С 1 мая 2026 года в Тамбовской области вступает в силу новый закон, обязывающий всех владельцев собак провести процедуру чипирования своих питомцев. До этой даты операция будет бесплатной, после — только за счёт владельца. Чиновники называют инициативу шагом к упорядочиванию учета и повышению

Власти предлагают использовать Wi‑Fi

28 июня 2025
0
В Тамбовской области по мере необходимости действует временное ограничение скорости мобильного интернета до уровня 2G (Edge). Как заявляют региональные власти, мера носит превентивный характер и направлена на минимизацию рисков, связанных с применением беспилотников и FPV-дронов, которые могут

Металлообработка в Тамбовской области стала лидером промышленного роста в 2025 году

27 июня 2025
0
Предприятия Тамбовской области, специализирующиеся на производстве готовых металлических изделий, демонстрируют впечатляющие темпы роста. За первые четыре месяца 2025 года объёмы производства в этом секторе увеличились на 163,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это абсолютный

В Тамбове восстанавливают детский городок «Лукоморье»

27 июня 2025
0
Администрация Тамбова объявила тендер на проведение работ по установке детского игрового комплекса и малых архитектурных форм по адресу Набережная, 32/2. Речь идёт о создании обновлённой версии тематической площадки «Лукоморье», ранее демонтированной из-за судебного конфликта. Начальная стоимость

Суд отказал в регистрации торговых павильонов в Мичуринске как недвижимости

27 июня 2025
0
ООО «Мичуринский центральный рынок» решило не обжаловать решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего предприятию в признании права собственности на семь торговых объектов общей площадью около 2,2 тыс. кв. метров. Речь идёт о павильонах и кафе, расположенных на улицах
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги