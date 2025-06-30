Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове Комментариев: 0



Изначально сквер планировали построить ещё в 2023 году, однако первый подрядчик, подмосковная фирма «Стройдомсервис», не справилась с выполнением работ. Эта же компания ранее провалила реализацию проекта сквера «Гармония». Стоимость контракта на момент заключения превышала 45 миллионов рублей.



Теперь завершение всех запланированных работ поручено «Тамбовпромстрою». Согласно условиям контракта, компания должна за три месяца обустроить территорию: уложить плитку, провести освещение и установить систему видеонаблюдения. Среди объектов благоустройства — детский комплекс «Космос», спортивная площадка с уличными тренажёрами, хоккейная коробка, скалодром, канатный городок, качели, столы для настольного тенниса, а также скамейки, урны и навесы. Дополнительно подрядчик обязан озеленить сквер: уложить газоны и высадить 150 деревьев, по 50 лип, клёнов и берёз.



Компания, ранее известная под названием «Пандора Групп», уже фигурировала в скандалах, связанных с благоустройством дворов в 2022 году. Весной 2024 года в отношении организации возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в рамках реализации муниципальной программы. Несмотря на смену названия, состав руководства остался прежним — директором остаётся Александр Погуляев.



В параллель с новым проектом «Тамбовпромстрой» продолжает работы на Привокзальной площади. Реставрация фонтана «Дружба народов» также идёт с задержками, которые в мэрии объясняют неблагоприятными погодными условиями. Стоимость этого контракта составляет 74 миллиона рублей. Остаётся надеяться, что в случае со сквером подрядчику удастся соблюсти сроки и реализовать проект без новых проблем. Компания «Тамбовпромстрой», которая в настоящее время ведёт ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади, получила ещё один муниципальный контракт — теперь на благоустройство сквера в районе улицы Тамбовские зори. Об этом сообщили в администрации города.Изначально сквер планировали построить ещё в 2023 году, однако первый подрядчик, подмосковная фирма «Стройдомсервис», не справилась с выполнением работ. Эта же компания ранее провалила реализацию проекта сквера «Гармония». Стоимость контракта на момент заключения превышала 45 миллионов рублей.Теперь завершение всех запланированных работ поручено «Тамбовпромстрою». Согласно условиям контракта, компания должна за три месяца обустроить территорию: уложить плитку, провести освещение и установить систему видеонаблюдения. Среди объектов благоустройства — детский комплекс «Космос», спортивная площадка с уличными тренажёрами, хоккейная коробка, скалодром, канатный городок, качели, столы для настольного тенниса, а также скамейки, урны и навесы. Дополнительно подрядчик обязан озеленить сквер: уложить газоны и высадить 150 деревьев, по 50 лип, клёнов и берёз.Компания, ранее известная под названием «Пандора Групп», уже фигурировала в скандалах, связанных с благоустройством дворов в 2022 году. Весной 2024 года в отношении организации возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в рамках реализации муниципальной программы. Несмотря на смену названия, состав руководства остался прежним — директором остаётся Александр Погуляев.В параллель с новым проектом «Тамбовпромстрой» продолжает работы на Привокзальной площади. Реставрация фонтана «Дружба народов» также идёт с задержками, которые в мэрии объясняют неблагоприятными погодными условиями. Стоимость этого контракта составляет 74 миллиона рублей. Остаётся надеяться, что в случае со сквером подрядчику удастся соблюсти сроки и реализовать проект без новых проблем.



