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С третьей попытки: в Тамбове выбрали нового подрядчика для сквера «Гармония»
Вчера, 16:37
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В Тамбове завершились торги по выбору подрядной организации для реализации проекта сквера «Гармония», который планируется обустроить на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель из областного центра Левон Даниелян. Он предложил выполнить работы за 26 миллионов рублей, снизив начальную цену контракта, составлявшую 31 миллион.
Подписание договора с подрядчиком запланировано на 30 июня. После этого компания должна предоставить план-график выполнения работ, которые, согласно условиям, должны быть полностью завершены к 1 октября текущего года.
Сквер «Гармония» станет новым общественным пространством на месте бывших строений, включая исторический флигель «Лион». Это место примыкает к знаменитому дому Ростовцевых-Скалон, где в своё время бывал Сергей Рахманинов. Проект благоустройства предполагает установку малых архитектурных форм с музыкальной тематикой, что отсылает к культурному наследию локации. Помимо этого, в сквере появятся пешеходные дорожки, зоны отдыха и детские площадки.
Изначально объект планировали сдать ещё в прошлом году, однако два предыдущих подрядчика — ООО «СУ1» из Липецка и подмосковное ООО «Стройдомсервис» — не справились с поставленными задачами. Надежды на реализацию проекта теперь возложены на нового исполнителя, который уже имеет опыт работ в сфере благоустройства.
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