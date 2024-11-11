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В Тамбове сорваны сроки благоустройства сквера «Гармония» за 29 миллионов рублей

Сегодня, 08:54
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В Тамбове сорваны сроки благоустройства сквера «Гармония» за 29 миллионов рублейСквер «Гармония» в Тамбове — очередной проект благоустройства, который не будет завершён в срок. Вслед за Пионерским парком и сквером Баратынского «Гармония», благоустройство которой оценивается в 29 миллионов рублей, также столкнулась с отставанием. Работы в сквере начались в конце сентября с датой завершения 15 ноября, к которой должны были появиться дорожки, освещение, качели, лавочки, сцена и уличные музыкальные инструменты. Однако на данный момент завершена лишь малая часть работ, а на территории сквера можно увидеть только несколько рабочих и кучи песка и щебня.

Представители Народного фронта, посетившие объект, сообщили о критической задержке, отметив, что проект благоустройства на музыкальную тематику не оправдал ожиданий. Подрядчик ООО «Стройдомсервис», по словам активистов, не справился с задачей, а заказчик — муниципальная дирекция благоустройства и озеленения — не предпринимает мер для ускорения работ.

В связи с этим Народный фронт обратился в прокуратуру Тамбовской области с просьбой проверить соблюдение условий контракта на благоустройство сквера «Гармония».

Фото: ОНФ
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