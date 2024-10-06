Сквер Баратынского в Тамбове не благоустроят в установленные сроки: общественники недовольны задержкой Комментариев: 0



Первоначально на благоустройство сквера было выделено 40 миллионов рублей, а завершение всех работ планировалось к 4 октября. К этому времени территория площадью свыше 13 тысяч квадратных метров должна была быть полностью обновлена: выполнены работы по озеленению, устройству дорожек, установке скамеек, освещения и других элементов общественного пространства. Однако, к назначенной дате объект не был сдан, что вызвало недовольство со стороны общественников.



По словам представителей Народного фронта, проблема заключается не столько в сжатых сроках, сколько в организации работы. По их мнению, несмотря на то, что два месяца — короткий период для завершения проекта подобного масштаба, задача была выполнима. Условием успешного завершения стало бы наличие полноценной бригады специалистов, работающих над проектом ежедневно. Однако, как отмечают общественники, на объекте не велось достаточно интенсивных работ, что привело к задержкам.



Отметим, что сквер Баратынского является важным общественным пространством для жителей этой части города. Инициатива по его благоустройству получила широкую поддержку среди горожан, которые ожидали обновлённого пространства уже в начале осени. Однако теперь, по всей вероятности, сроки завершения проекта будут пересмотрены, и обновлённый сквер появится позже, чем планировалось изначально.



На данный момент не сообщается о новых сроках завершения благоустройства, но общественные организации продолжают держать ситуацию под контролем и призывают власти и подрядчиков ускорить темпы работы, чтобы как можно скорее сдать объект в эксплуатацию и предоставить жителям Тамбова современное и комфортное место для отдыха.



Фото: скриншот с видео Народного фронта Региональное отделение Народного фронта сообщило о том, что благоустройство сквера Баратынского в Тамбове, расположенного в районе улиц Мичуринской, Карла Маркса и Пензенской, не будет завершено в установленные сроки. Работы начались в августе этого года в рамках регионального проекта «Дорога к дому всей семьей», направленного на улучшение общественных пространств и создание комфортной городской среды.Первоначально на благоустройство сквера было выделено 40 миллионов рублей, а завершение всех работ планировалось к 4 октября. К этому времени территория площадью свыше 13 тысяч квадратных метров должна была быть полностью обновлена: выполнены работы по озеленению, устройству дорожек, установке скамеек, освещения и других элементов общественного пространства. Однако, к назначенной дате объект не был сдан, что вызвало недовольство со стороны общественников.По словам представителей Народного фронта, проблема заключается не столько в сжатых сроках, сколько в организации работы. По их мнению, несмотря на то, что два месяца — короткий период для завершения проекта подобного масштаба, задача была выполнима. Условием успешного завершения стало бы наличие полноценной бригады специалистов, работающих над проектом ежедневно. Однако, как отмечают общественники, на объекте не велось достаточно интенсивных работ, что привело к задержкам.Отметим, что сквер Баратынского является важным общественным пространством для жителей этой части города. Инициатива по его благоустройству получила широкую поддержку среди горожан, которые ожидали обновлённого пространства уже в начале осени. Однако теперь, по всей вероятности, сроки завершения проекта будут пересмотрены, и обновлённый сквер появится позже, чем планировалось изначально.На данный момент не сообщается о новых сроках завершения благоустройства, но общественные организации продолжают держать ситуацию под контролем и призывают власти и подрядчиков ускорить темпы работы, чтобы как можно скорее сдать объект в эксплуатацию и предоставить жителям Тамбова современное и комфортное место для отдыха.Фото: скриншот с видео Народного фронта



