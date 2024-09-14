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Жители Тамбова выражают недовольство из-за затянувшегося благоустройства Пионерского парка
Вчера, 09:53
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Жители Тамбова продолжают выражать недовольство из-за затянувшегося благоустройства Пионерского парка. Работы, которые должны были завершиться еще 31 июля, до сих пор не окончены. Подрядная организация — липецкое ООО «СУ 1» — не успела выполнить обязательства в срок, указанный в контракте. Городские власти заметили это лишь в августе и пригрозили штрафом, однако расторгать договор с подрядчиком не стали, предоставив ему время до конца сентября для завершения проекта.
Однако, судя по состоянию парка, липецкая компания за последние полтора месяца выполнила гораздо меньше работ, чем требуется. Несмотря на благоприятные погодные условия, для завершения благоустройства за оставшиеся две недели предстоит выполнить значительный объем: установить детские и спортивные площадки, сделать покрытие дорожек, освещение, установить скамейки и убрать строительный мусор, который разбросан по всей территории.
Проект благоустройства Пионерского парка оценивается в 26,8 миллиона рублей. Контракт был подписан 19 января 2024 года между муниципальной дирекцией благоустройства и компанией ООО «СУ 1». Подрядчик получил аванс в размере 8,5 миллиона рублей, а в июле ему было перечислено еще 4,2 миллиона. Однако по акту выполненных работ на 6 сентября 2024 года объём выполненных работ оценён менее чем в 7 миллионов рублей.
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