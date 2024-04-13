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Тамбовчане недовольны качеством благоустройства территории «Автогородка»
Сегодня, 10:18
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Тамбовчане выразили недовольство качеством благоустройства Автогородка, на которое было затрачено значительное количество средств - почти 45 миллионов рублей. Жители активно выкладывают фотографии выявленных дефектов после завершения реконструкции. Среди замеченных проблем - облупившаяся штукатурка, некачественный асфальт, остатки старого покрытия на газонах и ржавеющие металлические конструкции.
Автогородок был включен в число общественных пространств для благоустройства по итогам голосования в 2022 году. В декабре того же года был заключен контракт с местной организацией ООО "Азимут".
Согласно условиям контракта, подрядчик должен был завершить ряд работ к 1 сентября 2023 года, включая асфальтирование территории, укладку тротуарной плитки, ремонт мостов, установку освещения, туалетного модуля, игровых комплексов, сцены и архитектурной подсветки.
Однако к концу сентября работы не были завершены. Глава администрации города объяснил задержку тем, что подрядчик не справился с поставленными объемами. Он также подчеркнул, что приоритет отдается качеству работ, даже если это приводит к задержкам.
Хотя благоустройство Автогородка было продлено до конца декабря, очевидно, что дополнительное время не повлияло на качество проведенных работ.
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