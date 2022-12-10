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В ближайшие дни власти Тамбова найдут подрядчиков для благоустройства трёх территорий
Вчера, 08:38
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В Тамбове до 16 декабря найдут подрядчиков для благоустройства Красноармейской площади, пешеходной зоны на бульваре Энтузиастов и «Автогородка». Стартовая стоимость запланированных работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» — 86,5 миллиона рублей.
Заказчик —Дирекция благоустройства и озеленения. По условиям контрактов, работы начнутся 25 апреля 2023 года, и будут полностью завершены 14 сентября 2023 года.
На бульваре Энтузиастов смонтируют освещению, посадят деревья и кустарники, установят скамейки и урны, а также уложат разноцветный тротуар. В «Автогородке» обновят освещение, сделают подсветку моста, уложат асфальт, тротуар и установят скамейки. Те же работы ждут и Красноармейскую площадь.
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