На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей Комментариев: 0



Согласно документации, конкурсные работы будут проводиться на пяти дворовых территориях Тамбова, расположенных на улицах 3-я Линия и Широкая, на улице Красноармейская (дома 7, 9, 11 и 13), на улицах Тельмана, Набережная и 60 лет Октября, Рылеева и Магистральная, а также в микрорайоне "Лётка" (дома 11, 12 и 14). Эти дворы уже благоустроили в прошлом году, на что было потрачено около 165,5 миллиона рублей из городского бюджета.



Напомним, что 26 июля прошлого года комитет благоустройства и охраны окружающей среды администрации Тамбова заключил контракт с компанией "Пандора-Групп", зарегистрированной в посёлке Строитель. Подрядчик должен был завершить работы по благоустройству дворовых территорий к 1 октября, но они не были завершены даже к декабрю. Глава администрации Тамбова Максим Косенков сначала оправдывал задержку работ непогодой, но в феврале власти города потребовали от подрядчика выплатить неустойку в размере 3,6 миллиона рублей. Фактически работы так и не были завершены.



Контрольно-счётная палата города Тамбова вслед за прокуратурой провела контрольное мероприятие и также подтвердила массовые нарушения при благоустройстве дворов города в рамках реализации проекта «Дворы Тамбовщины». В результате жители ближайших домов остались в подвешенном положении: с перекопанной строителями землей и с немногочисленными объектами посреди грязи и мусора. Сейчас этой проблематикой активно занимается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



По новому контракту подрядчику предоставлено 60 календарных дней на благоустройство, в рамках которых необходимо уложить плитку и специальное покрытие для площадок, удалить пни и осуществить озеленение, установить скамейки, игровые и спортивные комплексы. С целью завершения работ по благоустройству дворов в рамках программы «Дворы Тамбовщины» власти Тамбова планируют направить дополнительные 38 миллионов рублей. Эта сумма включена в муниципальный бюджет в рамках городской программы "Формирование современной городской среды". Подрядчика для выполнения работ будут выбирать на основе электронного аукциона, который завершится 15 мая.Согласно документации, конкурсные работы будут проводиться на пяти дворовых территориях Тамбова, расположенных на улицах 3-я Линия и Широкая, на улице Красноармейская (дома 7, 9, 11 и 13), на улицах Тельмана, Набережная и 60 лет Октября, Рылеева и Магистральная, а также в микрорайоне "Лётка" (дома 11, 12 и 14). Эти дворы уже благоустроили в прошлом году, на что было потрачено около 165,5 миллиона рублей из городского бюджета.Напомним, что 26 июля прошлого года комитет благоустройства и охраны окружающей среды администрации Тамбова заключил контракт с компанией "Пандора-Групп", зарегистрированной в посёлке Строитель. Подрядчик должен был завершить работы по благоустройству дворовых территорий к 1 октября, но они не были завершены даже к декабрю. Глава администрации Тамбова Максим Косенков сначала оправдывал задержку работ непогодой, но в феврале власти города потребовали от подрядчика выплатить неустойку в размере 3,6 миллиона рублей. Фактически работы так и не были завершены.Контрольно-счётная палата города Тамбова вслед за прокуратурой провела контрольное мероприятие и также подтвердила массовые нарушения при благоустройстве дворов города в рамках реализации проекта «Дворы Тамбовщины». В результате жители ближайших домов остались в подвешенном положении: с перекопанной строителями землей и с немногочисленными объектами посреди грязи и мусора. Сейчас этой проблематикой активно занимается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.По новому контракту подрядчику предоставлено 60 календарных дней на благоустройство, в рамках которых необходимо уложить плитку и специальное покрытие для площадок, удалить пни и осуществить озеленение, установить скамейки, игровые и спортивные комплексы.



