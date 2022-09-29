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Администрация Тамбова не смогла завершить в срок губернаторский проект «Дворы Тамбовщины»
Сегодня, 08:55
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В городе Тамбове местные власти не смогли завершить в срок работы по благоустройству дворов в рамках губернаторского проекта «Дворы Тамбовщины». Стоимость проекта «Дворы Тамбовщины» для Тамбова в этом году составляет 188 млн рублей. Эта тема стала одной из ключевых во время последнего заседания Тамбовской городской Думы.
Депутат Артем Александров попытался выяснить у руководителя администрации города Максима Косенкова, с чем связан срыв сроков реализации программы «Дворы Тамбовщины», которую должны завершить до 1 октября. В качестве примера депутат привел благоустройство двора по ул. 3-я Линия/Широкая, где практически месяц не велись значительные работы.
По словам Максима Косенкова закон ограничивает возможности заказчика повлиять на работу подрядчиков. «А что должен сделать заказчик, кроме того, что контролировать работу, регулярно выезжать на объекты, понуждать, иногда грозно смотреть, иногда ещё раз грозно смотреть?», - заявил Косенков.
При этом градоначальник подчеркнул, что в любом случае губернаторский проект будет выполнен.
«Я рад, что Вы прониклись реализацией на территории Тамбовской области проекта, инициированного главой региона М.Б. Егоровым… все дворы, которые должны быть отремонтированы в рамках губернаторского проекта, они будут отремонтированы», - подытожил свое выступление глава администрации города Тамбова.
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