Депутат: власти хотят повесить на горожан новые расходы Комментариев: 0



По словам Максима Косенкова, судебная практика складывается так, что обустраивать площадки должны управляющие компании, а город лишь определять места накопления.



Далее глава администрации перешел на тему уборки городских дворов. Позиция Максима Косенкова следующая: или мы тратим бюджетные деньги на уборку дворов, или город будет направлять эти деньги на развитие дворов.



При этом по словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александров в прошлом году Максим Косенков дал обещание, что город будет финансировать уборку дворов. Вот только в 2022 году администрация выделила на уборку дворов 23 млн рублей, хотя минимум необходимо 80 млн рублей, а по-хорошему не менее 100 млн рублей.



Кроме того, за содержание детских площадок, иных малых архитектурных форм, в том числе тех, которые возводились за бюджетные деньги, должны отвечать управляющие компании.



«Завтра чиновники скажут, что ремонтировать дороги во дворах также должны жители, и ещё придумают отдельную плату. Власти хотят повесить на горожан новые расходы. Не случайно в течение нескольких лет я последовательно пытаюсь донести, что политика властей это перекладывание всех расходов именно на плечи небогатых горожан. При этом чиновники не заботятся о повышении благосостояния граждан», - отмечает Артем Александров. На последнем заседании Тамбовской городской Думы глава администрации города Максим Косенков рассказал об актуальной судебной практике, суть которой сводится к тому, что не город должен заниматься рядом направлений в городском хозяйстве, а управляющие компании.По словам Максима Косенкова, судебная практика складывается так, что обустраивать площадки должны управляющие компании, а город лишь определять места накопления.Далее глава администрации перешел на тему уборки городских дворов. Позиция Максима Косенкова следующая: или мы тратим бюджетные деньги на уборку дворов, или город будет направлять эти деньги на развитие дворов.При этом по словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александров в прошлом году Максим Косенков дал обещание, что город будет финансировать уборку дворов. Вот только в 2022 году администрация выделила на уборку дворов 23 млн рублей, хотя минимум необходимо 80 млн рублей, а по-хорошему не менее 100 млн рублей.Кроме того, за содержание детских площадок, иных малых архитектурных форм, в том числе тех, которые возводились за бюджетные деньги, должны отвечать управляющие компании.- отмечает Артем Александров.



