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В Тамбове будут наказывать управляющие организации за плохую уборку дворов
Сегодня, 10:30
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За последнюю неделю в единую городскую диспетчерскую службу поступило более 450 звонков. В основном это жалобы на плохое водоснабжение, отопление, а также уборку дворов. На совещании в администрации города было принято решение, что за некачественную уборку дворов будут привлекать к ответственности управляющие организации.
Многие дворы расчищены не полностью, а местами; не освобождены от снега входные группы; не проводится обработка против гололёда.
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