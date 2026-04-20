Иск на 36 млн рублей к Тамбовскому пороховому заводу рассмотрят в закрытом режиме



Сумма требований составляет 36,1 млн рублей. Как следует из материалов суда, задолженность возникла по договору, заключённому в декабре 2022 года. При этом подробности спора не раскрываются, поскольку в деле содержатся сведения, отнесённые к служебной тайне в области обороны.



В качестве третьего лица в процессе участвует госкорпорация «Ростех», под контролем которой находится предприятие.



Этот иск — не единственный. С начала 2026 года ООО «Феникс» направило в адрес Тамбовского порохового завода 13 исковых заявлений на общую сумму не менее 165 млн рублей. Все они приняты к производству, однако решения по существу пока не вынесены.



Рассмотрение части дел уже назначено: шесть исков планируют рассмотреть 29 апреля, ещё три — 12 мая. Остальные заявления распределены на даты 25 и 27 апреля, а также 6 и 13 мая.



ООО «Феникс» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых объектов. Её учредителями являются Грачья Акопян и Олег Громаков. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 260 млн рублей, при этом зафиксирован убыток в размере 120 млн рублей.



Арбитражный суд Тамбовской области назначил судебное разбирательство по иску московского ООО «Феникс» к федеральному казённому предприятию «Тамбовский пороховой завод». Заседание состоится 25 мая и пройдёт в закрытом режиме.




