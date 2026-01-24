Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Налоговая инициировала банкротство десяти компаний Тамбовской области на сумму более 190 млн рублей

Вчера, 10:20
Арбитражный суд Тамбовской области получил десять заявлений о признании несостоятельными юридических лиц по искам УФНС по Тамбовской области. Девять заявлений были поданы 16 января, еще одно — 20 января. Все иски связаны с задолженностью по обязательным платежам.

Крупнейшим должником заявлено ООО «Инвестстрой-Тамбов». Сумма требований к компании составляет 100,3 млн рублей. Заявление пока не принято к производству. По данным открытых источников, общество зарегистрировано в Тамбове в 2010 году и специализируется на распиловке и строгании древесины. По итогам 2024 года выручка компании составила 83 тыс. рублей, финансовый результат — нулевой.

Еще девять компаний, в отношении которых налоговый орган инициировал процедуры банкротства, задолжали бюджету в общей сложности 92,6 млн рублей. В числе крупнейших должников — ООО «Техно-сервис» (21 млн рублей), ООО «Опора» (19,7 млн), ООО «Управляющая компания строитель» (12 млн) и ООО «ПК Спецтема» (9,8 млн рублей).

Часть заявлений суд оставил без движения. В отношении шести компаний налоговому органу предложено до середины февраля представить доказательства направления должникам решений о взыскании задолженности, а также сведения о наличии у них имущества, за счет которого возможно погашение долга.

В то же время заявления о признании банкротами ООО «Техносервис», ООО «Тамбовская продовольственная компания» и ООО «ПК Спецтема» уже приняты судом к производству. Подробности по существу требований пока не раскрываются.
В Самаре задержан возможный фигурант убийства полковника милиции Валерия Джураева

Вчера, 14:02
В Самаре задержан почётный президент Федерации бокса Самарской области Андрей Королёв. По версии следствия, он может быть причастен к убийству бывшего начальника Тамбовского райотдела милиции и экс-главы областного УБОПа Валерия Джураева, совершённому почти 25 лет назад.

Тамбовскую область с рабочим визитом посетил Марат Хуснуллин

24 января 2026
Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин побывал в Тамбовской области с рабочей поездкой. В ходе визита он провёл встречу с главой региона Евгением Первышовым, на которой стороны обсудили приоритетные направления развития области.

Водителю, совершившему смертельный наезд на ребёнка у «Водоканала», предъявлено обвинение

24 января 2026
Следственные органы предъявили обвинение 52-летнему водителю, причастному к дорожно-транспортному происшествию на улице Тулиновской в Тамбове, в результате которого погиб восьмилетний мальчик.

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

23 января 2026
Жители посёлка Трегуляй оказались в сложной ситуации после закрытия единственного продуктового магазина. Об этом они рассказали редакции делового издания «Вердикт». По словам местных, теперь в посёлке невозможно купить продукты первой необходимости, а поездка за покупками в Тамбов сопряжена с

«Автодор-Тамбов» не удалось оспорить включение в чёрный список подрядчиков

23 января 2026
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Автодор-Тамбов» в споре с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы и подтвердил законность включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

В Тамбовской области могут начать платить за сообщения о нетрезвых водителях

23 января 2026
Комитет по законодательству Тамбовской областной Думы поддержал законопроект о денежном поощрении граждан, которые сообщают полиции о пьяных водителях.

В Котовске инвестируют 160 млн рублей в переработку пластика и выпуск вторичной плёнки

23 января 2026
Компания «Ресайкл Полимер Групп» намерена вложить порядка 160 млн руб. в развитие производства вторичных полимеров и строительство нового завода по выпуску плёнки в индустриальном парке «Котовск».

На границе Тамбова утвердили площадку под особую экономическую зону

22 января 2026
В Тамбовской области определена территория для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Решение утвердило региональное правительство.

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

22 января 2026
15 февраля исполнится 37 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Для ветеранов – афганцев 15 февраля – это не просто памятная дата, это еще день памяти и скорби всех погибших воинов – участников боевых действий.

В Мичуринске стартовал пилотный проект по подготовке кадров для аграрной отрасли

22 января 2026
В Мичуринске на площадке Мичуринского государственного аграрного университета дали старт пилотному проекту «Агротехнологическая школа: от знаний к результатам». Он направлен на решение проблемы кадрового дефицита в агропромышленном комплексе Тамбовской области.

В Тамбове запустили обновлённый канализационный коллектор на Набережной

22 января 2026
В Тамбове завершён основной этап реконструкции канализационного коллектора на Набережной. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, все сточные воды уже переведены на новые коммуникации, построенные в рамках проекта.

Суд отложил рассмотрение дела экс-министра здравоохранения из-за её неявки

21 января 2026
В Ленинском районном суде Тамбова прошло второе заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

Тамбовская область стала лидером Черноземья по росту цен

21 января 2026
По итогам декабря 2025 года Тамбовская область показала самый высокий уровень инфляции среди регионов Черноземья. По данным регионального отделения Банка России, годовой рост цен в регионе составил 6,52%.

Гендиректор «ДСУ-2» стал фигурантом нового уголовного дела о налогах

21 января 2026
Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило новое уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более чем на 300 млн рублей.

Бывшего главу Мичуринска обязали возместить ущерб муниципалитету

21 января 2026
Суд удовлетворил иск прокуратуры Мичуринска о взыскании ущерба с бывшего главы города Александра Кузнецова. По решению суда с экс-чиновника подлежит взысканию более 3,2 млн руб.

Проезд в электричках в Тамбовской области подорожает с февраля

20 января 2026
С 1 февраля 2026 года в Тамбовской области повысится стоимость проезда в пригородных поездах. Тарифы вырастут на 5,1%, сообщили в департаменте цен и тарифов региона.

Застройщик «МГС Строй» попал под процедуру наблюдения

20 января 2026
Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО СЗ «МГС Строй». Она продлится до 19 мая. Инициатором дела о банкротстве выступила государственная корпорация ДОМ.РФ.

«Тамбовавтодор» проиграл спор с подрядчиком по путепроводу в Мичуринске

20 января 2026
Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по спору между ТОГКУ «Тамбовавтодор» и самарским ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна», связанному со строительством путепровода в Мичуринске.

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

20 января 2026
Стало известно о смерти директора Юридического института Тамбовского государственного технического университета Елены Евгеньевны Орловой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.

В Тамбовской области восстановят пункты весового контроля для борьбы с перегрузом фур

19 января 2026
В Тамбовской области продолжается работа по восстановлению системы весового контроля на региональных дорогах. Вопрос вновь обсудили на оперативном совещании в правительстве области.
