|
Налоговая инициировала банкротство десяти компаний Тамбовской области на сумму более 190 млн рублей
Вчера, 10:20
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области получил десять заявлений о признании несостоятельными юридических лиц по искам УФНС по Тамбовской области. Девять заявлений были поданы 16 января, еще одно — 20 января. Все иски связаны с задолженностью по обязательным платежам.
Крупнейшим должником заявлено ООО «Инвестстрой-Тамбов». Сумма требований к компании составляет 100,3 млн рублей. Заявление пока не принято к производству. По данным открытых источников, общество зарегистрировано в Тамбове в 2010 году и специализируется на распиловке и строгании древесины. По итогам 2024 года выручка компании составила 83 тыс. рублей, финансовый результат — нулевой.
Еще девять компаний, в отношении которых налоговый орган инициировал процедуры банкротства, задолжали бюджету в общей сложности 92,6 млн рублей. В числе крупнейших должников — ООО «Техно-сервис» (21 млн рублей), ООО «Опора» (19,7 млн), ООО «Управляющая компания строитель» (12 млн) и ООО «ПК Спецтема» (9,8 млн рублей).
Часть заявлений суд оставил без движения. В отношении шести компаний налоговому органу предложено до середины февраля представить доказательства направления должникам решений о взыскании задолженности, а также сведения о наличии у них имущества, за счет которого возможно погашение долга.
В то же время заявления о признании банкротами ООО «Техносервис», ООО «Тамбовская продовольственная компания» и ООО «ПК Спецтема» уже приняты судом к производству. Подробности по существу требований пока не раскрываются.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.