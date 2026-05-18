В Тамбовской области хотят сохранить льготу для владельцев автомобилей на газе
Сегодня, 10:20
В Тамбовской области планируют продлить льготу по транспортному налогу для владельцев автомобилей, работающих на природном газе. С соответствующей инициативой выступил глава региона Евгений Первышов.
Как сообщает «Ъ-Черноземье», льготу предлагают сохранить до конца 2028 года. Она распространяется как на жителей региона, так и на организации, использующие транспорт, оборудованный для работы на газомоторном топливе.
Власти рассчитывают, что такая мера поможет активнее переводить транспорт на природный газ и снизить нагрузку на окружающую среду.
Ранее подобная льгота уже действовала в регионе, однако её срок закончился в конце 2025 года. Новый законопроект предусматривает, что его действие будет распространяться с 1 января 2026 года.
По оценкам областных властей, из-за предоставления льготы бюджет ежегодно будет недополучать около 3,5 млн рублей.
