Порядок получения налоговых льгот Комментариев: 0



Для использования своего права на получение льготы граждане могут представить в налоговый орган соответствующее заявление, а также подтверждающие документы.



По результатам их рассмотрения налоговики направят заявителю уведомление о предоставлении налоговой льготы или сообщение об отказе в ее предоставлении. Граждане, которым бессрочная льгота была учтена ранее при расчете налогов за предыдущие налоговые периоды, заявление могут не представлять. Льгота указанной категории граждан будет автоматически учтена в текущем году.



Заявление в налоговый орган подается лично, через многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг населению или в электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru).



Если физическое лицо, имеющее право на льготу, не представило заявление или не сообщило об отказе от ее применения, то налоговый орган предоставит льготу самостоятельно на основании сведений, полученных из Фонда пенсионного и социального обеспечения, органов социальной защиты населения. Льгота будет предоставлена с месяца, в котором у налогоплательщика возникло такое право.



Актуальная информация о действующих льготах размещена на сайте ФНС России в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Для корректного проведения массового расчета имущественных налогов за 2022 год УФНС России по Тамбовской области рекомендует направить заявление в налоговый орган до 1 апреля 2023 года.



Отдел оказания государственных услуг

УФНС России по Тамбовской области. Законодательством о налогах и сборах для отдельных категорий граждан и видов имущества предусмотрены льготы по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество физических лиц.Для использования своего права на получение льготы граждане могут представить в налоговый орган соответствующее заявление, а также подтверждающие документы.По результатам их рассмотрения налоговики направят заявителю уведомление о предоставлении налоговой льготы или сообщение об отказе в ее предоставлении. Граждане, которым бессрочная льгота была учтена ранее при расчете налогов за предыдущие налоговые периоды, заявление могут не представлять. Льгота указанной категории граждан будет автоматически учтена в текущем году.Заявление в налоговый орган подается лично, через многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг населению или в электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru).Если физическое лицо, имеющее право на льготу, не представило заявление или не сообщило об отказе от ее применения, то налоговый орган предоставит льготу самостоятельно на основании сведений, полученных из Фонда пенсионного и социального обеспечения, органов социальной защиты населения. Льгота будет предоставлена с месяца, в котором у налогоплательщика возникло такое право.Актуальная информация о действующих льготах размещена на сайте ФНС России в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».Для корректного проведения массового расчета имущественных налогов за 2022 год УФНС России по Тамбовской области рекомендует направить заявление в налоговый орган до 1 апреля 2023 года.Отдел оказания государственных услугУФНС России по Тамбовской области.



