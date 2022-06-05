Получить информацию о налоговых долгах можно через СМС Комментариев: 0



В форме Согласия, утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 №ЕД-7-8/423@, необходимо указать наименование и ИНН организации или фамилию, имя и отчество физического лица с паспортными данными, а также дату и место рождения. Также заполняются поля с адресом электронной почты и номером телефона, на которые будут приходить сообщения.



Согласие может быть подано любым налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения или по месту учета крупнейших налогоплательщиков.



Физические лица могут подавать согласие, как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично (за исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций).



Представить Согласие можно в электронной форме - по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, либо на бумаге - при личном посещении инспекции или направив по почте.



Через сервис



Отдел работы с налогоплательщиками

ИФНС России по г.Тамбову Налоговые органы имеют право раз в квартал информировать налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме. Подать Согласие можно в любой момент. Кроме того, позднее можно подать новое согласие и дополнить или изменить способы информирования о налоговой задолженности либо отозвать свое согласие.В форме Согласия, утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 №ЕД-7-8/423@, необходимо указать наименование и ИНН организации или фамилию, имя и отчество физического лица с паспортными данными, а также дату и место рождения. Также заполняются поля с адресом электронной почты и номером телефона, на которые будут приходить сообщения.Согласие может быть подано любым налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения или по месту учета крупнейших налогоплательщиков.Физические лица могут подавать согласие, как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично (за исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций).Представить Согласие можно в электронной форме - по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, либо на бумаге - при личном посещении инспекции или направив по почте.Через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» направить Согласие следует через раздел «Профиль» во вкладке «Контактная информация», перейдя по ссылке «Подать согласие (отказ) на информирование по СМС и (или) электронной почте о наличии недоимки и (или) задолженности».Отдел работы с налогоплательщикамиИФНС России по г.Тамбову



